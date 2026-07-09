Cosa c’è di meglio che fare del bene alla nostra pelle senza il minimo sforzo e durante la notte, mentre l’unica cosa che ci si chiede di fare è riposare, dormire e godere della capacità della cute di rigenerarsi e assorbire meglio gli attivi che vi si applicano?
Forse solo usare una maschera viso che agisce di notte e che dona massima idratazione e benessere alla pelle. Un prodotto ricco di ingredienti mirati e che agisce sia con un effetto rimpolpante che anti rughe, per un viso ringiovanito e dall’aspetto più sano fin dalle prime ore del mattino. Parliamo della maschera viso super idratante Foreo Supercharged, un concentrato di benefici di cui approfittare adesso e che vi donerà una pelle di porcellana fin dal primo utilizzo.
Indice
Foreo Supercharged è la maschera viso notturna da avere adesso
Una maschera viso notte antirughe, che lenisce e trattiene l’idratazione della pelle, regolando il sebo e combattendo i radicali liberi, e di conseguenza donando alla cute un aspetto immediatamente ringiovanito ma anche un boost di freschezza e una sensazione di pulito e leggerezza fin dal mattino.
Un prodotto che, per come è stato concepito e formulato, si adatta alla pelle di chiunque, sia se avete una cute sensibile, normale, mista o grassa, agendo sempre con la stessa efficacia e con un mix di attivi che regalano massimo beneficio al vostro viso.
Gli ingredienti della maschera viso Foreo
Una maschera viso che contiene il 99% di ingredienti naturali, arricchita con:
- olio d’oliva, olio di cartamo e acido ialuronico per assicurare alla pelle il massimo livello di idratazione possibile al viso;
- zinco PCA dall’effetto seboregolatore;
- fungo matsutake, dalle proprietà antiossidanti e immunomodulanti e che agisce a favore della riduzione delle rughe;
- ergotioneina, un potente alleato per la salute della pelle, che aiuta a lenire le irritazioni, rafforzare la barriera cutanea e ridurre lo stress ossidativo a livello cellulare;
- olio di rosa canina, un elisir per la pelle dal potere antiossidante.
Insomma, un mix così di principi benefici per la pelle è difficile da trovare ma questa offerta vi permette di averli ora e di iniziare a goderne subito.
Un trattamento notte che, ottimizza i processi naturali di rigenerazione della pelle che avvengono nel sonno, aiutando a rigenerare la cute danneggiata e riducendo la comparsa di linee di espressione, rughe e altre imperfezioni, oltre a conferire alla pelle un aspetto più idratato al risveglio.
La combo Foreo da provare
Una maschera viso che vale la pena provare e che, se volete sfruttare al massimo, potete integrare con un dispositivo di Foreo che ottimizza i prodotti di skincare, aumentando l’effetto di creme e maschere viso, la spazzola detergente Luna Foreo 4 go.
Un tool che trovate ora offerta e che, se usata durante la skincare serale (anche in viaggio) non solo vi garantisce una pulizia totale della pelle e un massaggio delicato e linfodrenante al viso, ma dona anche un’accelerazione ai benefici della maschera viso Foreo Supercharged, una combo di benessere totale davvero imperdibile.
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