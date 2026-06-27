Se hai la pelle sensibile prova le creme senza profumo: 8 prodotti approvati dagli esperti

Se la tua pelle è molto sensibile è arrivato il momento di provare le creme senza profumo: 8 prodotti che idratano senza irritare, approvati dagli esperti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Le migliori creme viso per pelli delicate da provare

Chi ha la pelle sensibile lo sa, trovare la crema giusta non è mai semplice. Spesso infatti il rischio è quello di provocare irritazioni, secchezza o screpolature, senza idratare davvero la pelle, ma ottenendo l’effetto contrario.

Il segreto, secondo gli esperti, è quello di puntare sulle creme senza profumo. Il motivo è molto semplice: non c’è nulla che irrita la pelle quanto una crema viso caratterizzata da una fragranza forte. Secondo Sandra Oska e Briana Germano, dermatologhe interpellate dalla rivista Whowhatwear, il legame fra profumo e irritazione della pelle è stato ampiamente dimostrato e documentato nel corso degli anni.

“Le persone con pelle sensibile, reattiva o compromessa dovrebbero generalmente evitare i prodotti profumati – ha spiegato Oska -. Questo vale per chi soffre di dermatite atopica, rosacea e acne, così come per chiunque sia soggetto ad allergie o stia recuperando da trattamenti cutanei. La fragranza può provocare irritazione, rossore o riacutizzazioni indipendentemente dal fatto che sia naturale o sintetica, quindi i prodotti senza profumo sono di solito l’opzione più sicura per questi tipi di pelle”.

“La fragranza è uno di quegli ingredienti che possono mantenere la pelle in uno stato di infiammazione silenziosa senza che le persone se ne accorgano”, le parole di Briana Germano.

Dunque scopriamo la lista delle creme senza profumo consigliate dalle esperte per una pelle idratata senza irritazioni o prurito.

La Roche-Posay Toleriane Double Repair Face Moisturizer

Iconica e super venduta su Amazon, la crema Toleriane di La Roche-Posay è perfetta per chi ha una pelle molto sensibile. La formulazione è priva di profumo, ma al compenso è ricca di ingredienti lenitivi come glicerina, niacinamide, ceramidi e acqua termale con probiotici. Tutti elementi che consentono di riequilibrare il microbioma cutaneo, calmando la pelle ed eliminando i rossori.

Il prodotto è sicurissimo per le pelli sensibili, non ostruisce i pori e dona una idratazione che dura sino a 48 ore. “Questo è uno dei miei prodotti preferiti da consigliare perché è semplice, efficace e ben tollerato da quasi tutti – ha spiegato Briana Germano a Whowhatwhere -. Idrata aiutando a riparare la barriera cutanea, e funziona davvero bene per le pelli sensibili e acneiche”.

Offerta Crema viso La Roche Posay Crema viso adatta a pelli sensibili

CeraVe Moisturizing Cream

La crema viso CeraVe viene consigliata dagli esperti per via della sua formula altamente idratante unita ad una texture leggera. “La CeraVe Moisturizing Cream si concentra sul ripristino della barriera cutanea – ha svelato Sandra Oska – grazie alle ceramidi e all’acido ialuronico, che aiutano la pelle secca o danneggiata a guarire e a trattenere l’umidità”. Puoi usare queste crema prima del trucco, ma anche prima di esporti al sole e applicare poi la crema solare. Si assorbe in fretta e non ostruisce i pori, donando alla pelle secca e danneggiata ciò di cui ha bisogno.

Offerta Crema viso CeraVe Crema viso con acido ialuronico

Neutrogena Daily Facial Moisturizer

Indicata per pelli grasse o acneiche, la crema viso Neutrogena Daily Facial Moisturizer viene consigliata dagli esperti perché è incredibilmente leggera. È formulata con cica, un ingrediente lenitivo d’eccellenza nella skincare coreana, sommato con niacinamide e antiossidanti. La crema è leggera e non unge, quindi idrata senza ostruire i pori, il che è perfetto per pelli che sono delicate, ma a tendenza acneica.

Crema viso Neutrogena Crema viso con SPF 30

Vanicream Daily Facial Moisturizer

Chi soffre di rosacea o di qualsiasi altra condizione infiammatoria della pelle, come eczema o psoriasi, dovrebbe usare la Vanicream. Le dermatologe come Sandra Oska la consigliano alle loro pazienti da anni per via della formulazione incredibilmente delicata. “Il Vanicream Daily Facial Moisturizer è estremamente essenziale e privo dei comuni irritanti – ha raccontato -, il che lo rende ideale per le pelli altamente sensibili oppure soggette ad eczema”.

Ovviamente la formula è priva di profumi, coloranti, parabeni e sostanze irritanti. Troviamo poi cinque ceramidi, acido ialuronico, glicerina e squalano per una idratazione leggera, ma efficace.

Crema viso Vanicream Crema viso per pelle molto sensibile

Skinfix Triple Lipid-Peptide Cream

Questa crema idratante senza profumo è l’ideale per le pelli mature grazie alla sua formula rassodante e riparatrice. Contiene infatti un Triple Lipid Complex al 3% che aiuta a rafforzare la barriera cutanea naturale della pelle. Il prodotto è inoltre arricchito con una Peptide Solution al 3% per stimolare la riparazione cutanea e un Humectant Blend all’8% per una idratazione duratura. Tutti questi ingredienti insieme agiscono contro secchezza, colorito spento e perdita di tonicità. La texture è ricca e burrosa, si fonde sulla pelle donando comfort e un aspetto immediatamente più volumizzato.

Crema viso Skinfix Crema viso con triplo peptide

Cetaphil Daily Hydrating Lotion

Cetaphil offre un’ottima crema adatta per tutti i tipi di pelle sensibile, anche quella a tendenza acneica. La formula senza profumo è anche oil-free, ciò significa che il prodotto non ostruisce i pori e non lascia quel fastidioso effetto lucido. La presenza dell’acido ialuronico offre una idratazione profonda ed efficace senza irritazioni.

Offerta Crema viso Cetaphil Crema viso idratante giorno SPF 30

Cetaphil Deep Hydration Healthy Glow Daily Cream

Fra le creme di Cetaphil troviamo anche la Deep Hydratation Healty Glow Daily Cream, l’ideale per chi ha bisogno di una idratazione profonda. Questa crema è formulata con acido ialuronico ed un esclusivo HydroSensitiv Complex che sfrutta il potere della margherita blu per intensificare l’idratazione e lenire i rossori. Lascia la pelle con un aspetto morbido, liscio e luminoso, valorizzando al massimo l’incarnato.

Crema viso Cetaphil Crema viso per pelli sensibili

EltaMD Skin Recovery Light Moisturizer

La crema di EltaMD è studiata appositamente per la zona intorno agli occhi, quella più sensibile e soggetta a screpolature e rossori. La sua formula è arricchita con tre aminoacidi (arginina, taurina e glicina) per idratare la pelle, aiutarla a combattere lo stress ossidativo e prevenire la degradazione dei tessuti. Gli antiossidanti permettono di combattere i danni causati dai radicali liberi, mentre la formula senza profumo e oil-free lenisce le irritazioni.

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