Lenisce, idrata e rinfresca. L’Acqua termale spray è l’indispensabile beauty da portare sempre con te in estate

iStock Photos Acqua termale

Il prodotto beauty che non dovrebbe mai mancare nella tua borsa durante l’estate? Ovviamente l’acqua termale! Un tool indispensabile per affrontare il caldo e per avere sempre una pelle favolosa e idratata.

La più amata da influencer e it-girl è quella firmata da La Roche Posay, un’acqua termale perfetta anche per le pelli più sensibili che lenisce e protegge, con un effetto antiossidante e ricca di sali minerali.

La paghi pochissimo, soprattutto grazie agli sconti di Amazon. Il prezzo infatti oggi è solo di 13,24 euro, con uno sconto del 31%.

Impossibile non innamorarsi di quest’acqua termale che conta più di 9mila recensioni. Tanti gli utenti che l’hanno provata e apprezzano la sua capacità di rinfrescare e idratare la pelle, rendendola morbidissima.

Qual è la migliore acqua termale

L’acqua termale La Roche Posay è considerata senza dubbio la migliore. Ricca di sali minerali e oligo-elementi, ha un’azione lenitiva e anti-ossidante perfetta per le pelli sensibili di ogni età. Quando viene nebulizzata si assorbe rapidamente, lasciando la tua pelle morbida, rinfrescata e protetta.

Usata tutti i giorni, soprattutto d’estate, aiuta a combattere lo stress ossidativo provocato dai raggi UV e ad avere una pelle sempre super idratata. Ti basterà vaporizzarla sul viso e attendere qualche minuto, godendoti l’intensa sensazione di freschezza.

Cosa fa l’acqua termale al viso

Ma perché l’acqua termale fa così bene? I benefici sono davvero tantissimi. Prima di tutto grazie alla presenza di oligoelementi e minerali, questo prodotto riesce a penetrare nella pelle in profondità, regalando un’idratazione profonda.

Rende la pelle del viso tonica, idratata e morbidissima. Inoltre svolge un’azione calmante e lenitiva grazie alla presenza del bromo. Riduce dunque i rossori e permette di lenire le irritazioni cutanee. Ha proprietà antinfiammatorie e aiuta la pelle a rigenerarsi, migliorandone l’elasticità e riducendo i segni del tempo.

Infine non dimentichiamo l’aspetto più importante: la capacità dell’acqua termale di rilassare e aiutare a ridurre lo stress. Quando spruzzi l’acqua termale sul viso realizzi un trattamento di bellezza che ti farà sentire come in una piccola SPA, godendoti da subito gli effetti straordinari sul viso.

Quando va applicata l’acqua termale? Il bello di questo prodotto è che puoi usarlo ogni volta che vuoi. Nebulizzalo sul viso per rimuovere le tracce di impurità dopo la detersione e riequilibrare il pH della tua pelle. Usala prima del trucco per creare una base che sia ben idratata e consentire al trucco di aderire meglio.

Sfruttala una volta terminato il make up per fissarlo al meglio e donare un aspetto naturale. L’acqua termale è il tuo alleato perfetto pure quando fai sport, per alleviare la sensazione di calore che spesso viene causata dall’attività fisica, e dopo l’esposizione al sole, per rinfrescare la pelle che è stata scottata dal sole. Infine puoi nebulizzarla sulla pelle appena noti un rossore oppure una particolare irritazione per avere un sollievo immediato. Tienila sempre con te, in ufficio, in borsa o nella valigia per goderti tutti i suoi benefici.

