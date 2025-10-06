Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Con l’arrivo dell’autunno, la pelle del viso e del corpo è messa a dura prova. I primi freddi, gli sbalzi di temperatura tra ambienti interni ed esterni e il vento possono indebolire la barriera cutanea, causando secchezza, irritazioni e rossori. In questo periodo di transizione, è fondamentale adattare la propria beauty routine, scegliendo prodotti in grado di offrire un’azione lenitiva, idratante e riparatrice. Tra gli alleati più preziosi per affrontare al meglio la stagione autunnale spicca un prodotto iconico, amato e raccomandato dai dermatologi di tutto il mondo: il Cicaplast Baume B5+ di La Roche-Posay (ora in super sconto su Amazon!)

Questo balsamo multi-uso si è guadagnato la fama di prodotto “must-have” per la sua straordinaria efficacia nel rispondere a molteplici esigenze della pelle, diventando un vero e proprio indispensabile da tenere sempre a portata di mano.

Cicaplast Baume B5+ è la risposta ai bisogni della pelle in autunno

Durante l’autunno, il film idrolipidico che protegge la nostra pelle tende ad assottigliarsi, rendendola più vulnerabile agli agenti esterni. Il risultato? Una pelle che “tira”, appare spenta, e in alcuni casi, manifesta problematiche come dermatiti, eczemi o un peggioramento dell’acne, il cosiddetto “effetto rebound” post-estate.

È qui che entra in gioco la formula del Cicaplast Baume B5+, un vero e proprio concentrato di attivi pensato per il benessere della pelle di tutta la famiglia, dai lattanti agli adulti. La sua texture ricca e nutriente agisce come un cerotto invisibile, offrendo sollievo immediato e favorendo una riparazione cutanea ottimale.

Il successo di questo balsamo risiede nella sua formulazione unica e altamente tollerabile, priva di profumo e parabeni. Tra gli ingredienti chiave troviamo:

Pantenolo al 5% (Vitamina B5): noto per le sue proprietà lenitive e riparatrici, aiuta a calmare le irritazioni e a ripristinare la funzione barriera della pelle.

Madecassoside: un estratto della Centella Asiatica, pianta dalle eccezionali proprietà riparatrici, che favorisce il rinnovamento dell’epidermide.

Tribioma: un complesso prebiotico unico che aiuta a riequilibrare il microbioma cutaneo, fondamentale per una pelle sana e forte.

Zinco e Manganese: questi minerali contribuiscono a creare un ambiente ottimale per la riparazione cutanea, grazie alla loro azione purificante.

Burro di Karité e Glicerina: assicurano un’idratazione intensa e duratura, contrastando la secchezza e nutrendo la pelle in profondità.

Un alleato versatile per la beauty routine autunnale

La versatilità del Cicaplast Baume B5+ lo rende un compagno insostituibile per affrontare le sfide che la stagione autunnale pone alla nostra pelle. Sul viso, ad esempio, si trasforma in un vero e proprio trattamento notturno rigenerante: applicato come ultimo step della skincare serale, lavora durante il riposo per lenire i rossori causati dal freddo, nutrire le zone più secche e favorire la riparazione di eventuali segni post-acne. La sua azione emolliente è un toccasana anche per le zone più delicate e soggette a irritazioni, come le labbra e la pelle intorno al naso, che con i primi raffreddori tendono a screpolarsi; un velo di balsamo offre sollievo immediato e accelera la riparazione.

Ma il suo raggio d’azione non si ferma qui. Le mani, costantemente esposte al freddo e ai lavaggi frequenti, trovano in Cicaplast Baume B5+ un eccezionale trattamento urto: una generosa applicazione prima di dormire, magari indossando dei guanti di cotone per potenziarne l’effetto, le renderà morbide e protette. Anche la pelle del corpo beneficia della sua formula ricca, perfetta per ammorbidire le zone più ruvide come gomiti e ginocchia o per calmare la pelle dopo la depilazione.

Oltre a questi usi quotidiani, la sua formula è testata per essere un valido supporto anche in situazioni più specifiche, come nel post-trattamenti dermatologici superficiali o per favorire una corretta cicatrizzazione e preservare la brillantezza dei tatuaggi.

Un unico gesto per una pelle lenita, protetta, idratata e visibilmente più sana, pronta ad affrontare al meglio il cambio di stagione. Fai scorta di questa preziosissima alleata, eroina dell’autunno, utile dalle piccole irritazioni di ogni giorno alla necessità di un’azione riparatrice intensiva: ora la paghi al -40%!

