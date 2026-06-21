È arrivato il momento di usare la water cream! 12 creme gel da usare per tutta l’estate

Idratano, rinfrescano e rimpolpano: le water cream sono perfette per affrontare l'estate nel modo giusto.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Le migliori creme gel da comprare

Con le temperature che salgono aumenta la voglia di usare prodotti che siano leggeri, ma soprattutto…freschi! Le creme gel sono dunque l’ideale per nutrire e idratare la pelle, regalando una coccola piacevolmente fredda.

Il bello delle water cream è che sono ultra light e fresh, perfette per i mesi caldi. Si adattano a qualsiasi tipologia di pelle, per un boost di idratazione che fa la differenza. Con l’arrivo dell’estate la pelle subisce dei cambiamenti importanti ed è essenziale prendersene cura diversamente.

Le alte temperature infatti stimola la sudorazione, aumentandola e causando un ispessimento dello strato più superficiale della pelle. D’estate dunque si disidrata facilmente, provocando una fastidiosa sensazione di secchezza. Anche la produzione di sebo, a causa delle alterazioni esterne e dell’esposizione solare, aumenta, accentuando lucidità, impurità e imperfezioni.

Il segreto delle water cream sta proprio nella formulazione: un mix di ingredienti che dona una sensazione di freschezza. Troviamo prima di tutto l’acqua, ricca di oligominerali e di origine marina, accompagnata da acido ialuronico, utile per mantenere l’epidermide elastica, morbida e idratata.

Per rendere queste creme gel ancora più fresh non mancano attivi come estratti di agrumi, alghe e aloe vera, utili per lenire e per riequilibrare, proteggendo al contempo il viso dagli agenti esterni. Dunque metti via le creme corpose e “pesanti” dell’inverno, lasciando spazio alle water cream.

La sensazione che proverai usando queste creme gel sarà di freschezza, con un assorbimento ultra rapido. Usa la tua water cream la mattina, la sera e ogni volta che ne senti il bisogno, soprattutto dopo il mare e l’esposizione al sole, per combattere quell’effetto di “pelle che tira”. Questi prodotti sono ottimi pure prima del trucco e si adattano a qualsiasi tipologia di pelle, da quella più grassa e quella sensibile.

Beauty of Joseon Gel Idratante All’Acqua Di Fagioli Rossi

Ideale anche per chi ha una pelle acneica e tendente alla secchezza, questa crema di Beauty of Joseon è a base di fagioli rossi. Super idratante, nutre e rivitalizza, agendo in profondità per un effetto fresh immediato. Arricchito con peptidi, questo prodotto è ottimo anche per combattere le rughe, con una doppia azione.

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Crema idratante Mineral 89 con acido ialuronico

Adatta a tutti i tipi di pelle, questa crema gel idratante è arricchita con acido ialuronico, vitamina E e vitamina B3. La formula contiene anche niacinamide e squalano, due ingredienti ottimi per combattere l’ossidazione ed eliminare le macchie scure, rendendo la pelle super luminosa.

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BIOTHERM Aquasource Hyalu Plump Gel

BIOTHERM ci regala un trattamento viso in gel che idrata la pelle in profondità per 48h, rendendo la pelle visibilmente rimpolpata, idratata e luminosa. Ha una texture fresca ed è a rapido assorbimento, da usare su viso, decolleté e collo.

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The INKEY List Crema a base di acqua

The INKEY firma una crema leggera e idratante, perfetta per riparare la barriera cutanea. Non unge ed è freschissima sul viso, regalando una idratazione che dura tantissimo.

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CeraVe Gel Idratante Aqua

Questo gel idratante CeraVe ha una consistenza leggera, fresca e non appiccicosa, adatta a tutti i tipi di pelle, anche miste e sensibili. La formula è arricchita con ceramidi, niacinamide e acido ialuronico, offrendo una idratazione che dura 72 ore.

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Neutrogena Hydro Boost Acqua Gel

Questo prodotto super idratante unisce una texture leggera e un’idratazione continua, mantenendo la pelle idratata per tutto il giorno. La tecnologia Hyaluronic Gel Matrix permette di rimpolpare l’epidermide, favorendo l’idratazione e creando una riserva interna d’acqua. Il risultato? Una pelle rigenerata e idratata per tutto il giorno, con una sensazione piacevole di morbidezza ed elasticità.

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e.l.f. SKIN Holy Hydration!

e.l.f. SKIN Holy Hydration! è un idratante in gel, umettante e dissetante per la pelle con una texture soffice e leggera. Regala un incarnato rimpolpato, lasciando la pelle morbidissima. Inoltre la texture in gel non unge e si assorbe rapidamente. L’allantoina e lo squalano si assorbono in profondità, lasciando la pelle più liscia, morbida e iper-rimpolpata.

Water cream e.l.f. Water cream per pelle rimpolpata

Uriage Eau Thermale gel idratante

Uriage firma una crema idratante e protettiva. Grazie alla texture gel ultra-fresca si scioglie velocemente a contatto con la pelle. Intensamente idratata, questa crema dona alla pelle lucentezza e morbidezza. Il risultato è una carnagione fresca e una grana della pelle levigata.

Water cream Uriage Water cream con acqua termale

Yves Rocher Hydra Water-Lump Crema gel idratante

Questa crema gel idrata istantaneamente la pelle, donando una sensazione di freschezza e grande luminosità. La formula contiene Edulis Cellular Water, un complesso che permette di riattivare la naturale auto-idratazione della pelle, mentre l’acido ialuronico lega l’umidità alla superficie della pelle idratando intensamente. La crema gel si scioglie sulla pelle, rinfrescandola all’istante senza appesantire.

Water cream Yves Rocher Water cream che idrata e rinfresca

Dr.Jart+ Vital Hydra Solution Water Cream Glow

Frutto della skincare coreana, questa water cream di Dr.Jart+ illumina e idrata grazie alla presenza di acido ialuronico. Adatta anche per pelli sensibili, ripristina la barriera cutanea, nutrendo intensamente.

Kiehl’s Crema gel

Firmata Kiehl’s, questa crema idratante e rinfrescante offre una idratazione che dura ben 24 ore senza effetto lucido. La sua formula permette di trattenere la naturale idratazione della pelle rinforzando la barriera cutanea, inoltre permette di regolare la produzione di sebo, minimizzando i pori. Inoltre la texture in crema gel viene assorbita in modo istantaneo per donare alla pelle una immediata sensazione di freschezza.

LANEIGE Water Bank Blue Hyaluronic Cream

Quella di LANEIGE è una crema gel ultra idratante, perfetta per rafforzare la barriera protettiva della pelle, fornendo una idratazione profonda che dura più di 100 ore. Il segreto sta nell’acido ialuronico ad assorbimento rapido, aggiunto al complesso Pepta-pantenolo e allo squalene. Ingredienti che rassodano e rimpolpano.

Water cream Laneige Water cream ultra idratante

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