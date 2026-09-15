Dona alla pelle massima idratazione, elasticità e un boost di collagene immediato, il siero viso coreano più amato è in sconto e questo è il momento per averlo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Idratazione, elasticità e compattezza, il siero viso antiage al collagene è in sconto

L’ingrediente skincare più in voga del momento? Senza dubbio il collagene, un componente essenziale per mantenere giovane ed elastica la nostra pelle, e che si riduce via via che il tempo passa. Ecco perché è importante integrarlo nella propria skincare routine, utilizzando dei prodotti mirati come il siero viso coreano al collagene di Mizon, Original Skin Energy Collagen 100, un siero che agisce come un vero trattamento e come un boost di collagene ad azione immediata.

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Il siero viso coreano al collagene di Mizon, Original Skin Energy Collagen 100

Un siero viso che agisce in modo specifico per distendere le rughe e le linee sottili, idratando a fondo la pelle e donandole tutta l’elasticità necessaria per mantenersi sana e come ringiovanita. Un siero altamente concentrato con collagene al 90%, che permette alla pelle di tornare al suo massimo livello di tonicità, idratazione e flessibilità, migliorando la sua texture e garantendovi un aspetto ringiovanito e rivitalizzato.

A cosa serve il collagene

Un prodotto che è un vero elisir per la pelle e che le dona la giusta dose di collagene per mantenersi sana e bella. Il collagene, infatti, è la principale proteina strutturale del corpo umano, ed è fondamentale per dare forza, tonicità ed elasticità alla pelle, ma anche alle ossa, ai tendini e alle cartilagini.

Già intorno ai 25-30 anni, la sua produzione inizia a rallentare e questo porta alla formazione nel tempo di rughe e dei segni tipici dell’età, oltre che della perdita di tono della pelle. Ed ecco perché risulta importantissimo integrare questa sostanza all’interno della propria skincare, per aiutare la pelle a mantenersi compatta, idratata e giovane.

Come agisce il siero viso al collagene di Mizon

Il siero viso al collagene di Mizon, infatti, agisce su più livelli:

idrata la pelle , grazie alla presenza al suo interno di ingredienti come l’acido ialuronico, l’allantoina, il trealosio, il pantenolo e la linfa di betulla, che lavorano in sinergia per idratare e lenire a livello profondo la pelle, lasciandola fresca e radiosa per tutto il giorno;

, grazie alla presenza al suo interno di ingredienti come l’acido ialuronico, l’allantoina, il trealosio, il pantenolo e la linfa di betulla, che lavorano in sinergia per idratare e lenire a livello profondo la pelle, lasciandola fresca e radiosa per tutto il giorno; combatte le rughe e i segni del tempo , grazie all’azione dell’adenosina, un ingrediente noto per le sue proprietà antirughe, che aiuta a migliorare la cute, levigando le linee sottili e promuovendo una pelle più soda e flessibile, fin dal primo utilizzo;

, grazie all’azione dell’adenosina, un ingrediente noto per le sue proprietà antirughe, che aiuta a migliorare la cute, levigando le linee sottili e promuovendo una pelle più soda e flessibile, fin dal primo utilizzo; crea una sorta di pellicola protettiva sul viso, grazie al suo estratto vegetale naturale, che non solo aiuta a ripristinare l’equilibrio della pelle irritata, ma le garantisce anche massima protezione verso i danni causati dall’ambiente esterno, come l’inquinamento e i raggi UV.

Oltre ovviamente a garantire alla cute la giusta dose di collagene per mantenersi elastica, forte e giovane.

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Come si utilizza Original Skin Energy Collagen 100 di Mizon

Un alleato della pelle, da aggiungere come step della vostra skincare e che si utilizza in modo molto semplice come un qualsiasi altro siero viso. Per usare correttamente il siero viso al collagene di Mizon, dovete applicare due o tre gocce di prodotto dopo la detersione del viso e dopo il tonico, picchiettandolo sulla pelle per facilitarne l’assorbimento.

Un prodotto che si può usare sia durante la skincare mattutina che durante quella della sera, garantendo alla pelle un boost di idratazione e collagene e un benessere completo e visibile fin dal primo utilizzo.

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