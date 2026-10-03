La nuova era del biondo ha il sapore dolcissimo del burro e del miele ed una naturalezza senza confini: svelate le nuances più belle da provare nella mezza stagione, con annessi beauty essentials

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Capelli biondi - tendenze autunno 2026

L’estate — quantomeno guardando al calendario — dovrebbe essere oramai un lontano ricordo e, per scrollarsi di dosso la nostalgia, esiste solo uno stratagemma davvero efficace: cambiare colore di capelli. Stagione fredda chiama nuances fredde? Non necessariamente, ecco perché il platino fa marcia indietro, e con una classe d’altri tempi. Addio biondo freddo, addio riflessi argentei che richiedevano ore di manutenzione e una dose infinita di pazienza: l’autunno 2026 segna l’inizio di una nuova “blonde era”, una che ha il sapore dolcissimo della crema pasticcera e del burro artigianale.

Non si tratta di un semplice ritorno al passato, ma di una reinterpretazione moderna delle radiose sfumature dorate, finalmente svestite da ogni effetto artificiale e arricchite da una luminosità vibrante. Le passerelle ce lo avevano anticipato, ma è per le strade adesso che il fenomeno sta esplodendo in tutta la sua bellezza. Il nuovo biondo si muove, riflette la luce soffusa dei pomeriggi autunnali e promette di ravvivare persino le giornate più uggiose grazie ad un pizzico di sana spensieratezza (e tantissimo stile).

Parliamo di un cambio di temperatura a tutti gli effetti, sì, proprio come quello stagionale: ecco allora che la tinta si scalda e diventa più morbida, cremosa ma, prima di tutto, naturale. Dal Buttercream blonde al Chai blonde, passando per avvolgenti biondi miele, champagne e speziati, il risultato è sempre quello di radici meno costruite e, dunque, anche di ricrescite più facili da gestire. Pronta a conoscerli tutti? Non ti resta che proseguire nella lettura.

Buttercream blonde, è lui il più dolce

Il viaggio tra le tendenze capelli dell’autunno 2026 non può che partire dal Buttercream blonde, la nuance che forse più di tutte incarna il manifesto della summenzionata rivoluzione cremosa. Come suggerisce il nome stesso, questa tonalità evoca la morbidezza vellutata del burro sciolto, posizionandosi come il perfetto punto d’incontro tra la luminosità dei biondi chiari e il calore avvolgente che la stagione ricerca.

Il suo segreto risiede nella capacità di riflettere la luce in modo diffuso, eliminando alla radice quell’aspetto spento o gessoso tipico dei vecchi biondi cenere: non è eccessivamente dorato, ma possiede una luminosità calda che lo rende immediatamente ricco. La scelta ideale, insomma, per chi desidera una chioma dall’aspetto sano ed un immediato tocco di freschezza sul viso.

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Chai blonde, il biondo speziato che tutte vogliono

Spostandoci verso una palette più speziata incontriamo subito il cosiddetto Chai blonde, una sfumatura sofisticata che si ispira alle confortevoli atmosfere delle sale da tè nei pomeriggi più freddi: si tratta di una tonalità che miscela sapientemente una base biondo medio con riflessi che richiamano il cardamomo, la cannella e qualche goccia di latte, per un contrasto multidimensionale estremamente naturale.

Una soluzione, questa, particolarmente amata da chi parte da una base castana o cenerina, poiché permette di mantenere una profondità naturale alle radici, schiarendo le lunghezze attraverso un gioco di sfumature speziate ma incredibilmente discrete. Visivamente dinamico e mai piatto, è lui il colore perfetto per dare movimento a tagli scalati e caschetti.

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Honey blonde, pura luce

Per chi non vuole rinunciare a una sferzata di energia solare nemmeno nel più grigio novembre, l’Honey blonde si conferma una certezza intramontabile, quest’anno declinata in una chiave ancor più ricca e, a tratti, liquida.

Non parliamo di un dorato omogeneo ma di un biondo mielato che attinge alle sfumature del nettare d’api e dell’ambra per acquisire tridimensionalità, di una tinta che ha la straordinaria capacità di riscaldare l’incarnato, agendo come una vera e propria iniezione di luce naturale che contrasta il pallore tipico dei mesi freddi e regala una percezione di maggiore corposità e volume a tutta la capigliatura.

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Bronzed blonde, il nuovo biondo scuro effortless

Se il miele evoca la dolcezza, il Bronzed blonde introduce nella tavolozza autunnale una nota decisamente più profonda e magnetica. Parliamo di una tonalità che rappresenta l’evoluzione chic del classico biondo scuro, arricchita da preziosi riflessi bronzei e ramati che sembrano catturare gli ultimi raggi di sole del tramonto.

È lui la scelta strategica e di grande classe per le castane che desiderano avvicinarsi al biondo senza stravolgere la propria identità, perché lavora per sottrazione, eliminando i contrasti netti e preferendo piuttosto una fusione cromatica graduale, a rendere la manutenzione incredibilmente semplice e la ricrescita un elemento di stile, anziché un difetto.

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Sunrise blonde, il tocco di romanticismo che ti serve

Rimanendo in tema di suggestioni celesti, il Sunrise blonde promette di portare sulla chioma la stessa luce rosata e dorata delle prime ore del mattino: abbiamo a che fare con una deliziosa sfumatura che si distingue per una delicatissima punta di pesca o di fragola a fondersi con una base biondo caldo.

Non è un rosa pastello bensì a una nuance sobria e sofisticata, dove il riflesso caldo accarezza le ciocche creando un’aura di romantica modernità: un autentico amplificatore di luminosità per gli occhi chiari, verdi o nocciola, che dà il meglio di sé su capelli lunghi o mossi, dove ogni onda rivela un riflesso diverso a seconda di come viene baciata dalla luce.

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Bessette blonde, per un fascino retrò che non sfiorisce mai

Per le amanti del minimalismo più puro e del fascino rétro, il punto di riferimento assoluto di questa stagione è il Bessette blonde. Sì, come facilmente intuibile si ispira all’eleganza senza tempo dell’iconico biondo sfoggiato da Carolyn Bessette Kennedy negli anni Novanta, pieno, ricco e orgogliosamente compatto.

Trattasi di un biondo burroso, sofisticato e dal forte carattere, che rifiuta le schiariture millimetriche del balayage per abbracciare una stesura più uniforme e satura. Una soluzione particolarmente interessante per il periodo, in quanto permette di conservare parte delle schiariture estive trasformandole in qualcosa di più avvolgente.

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Stone blonde, il biondo “rilassato” perfetto

Chi cerca un approccio più neutro e sussurrato troverà probabilmente il proprio paradiso nello Stone blonde: a dispetto del nome, che potrebbe far pensare a tonalità fredde o grigiastre, si parla di un biondo calmo e smussato, che trae ispirazione dai colori delle pietre fluviali e della sabbia bagnata.

Questa tonalità riesce a bilanciare una base leggermente più fredda con micro-riflessi beige e caldi, dando vita ad un risultato incredibilmente elegante e anche “low profile”.

È la quintessenza del quiet luxury, applicata ai capelli: un colore che non urla, ma si adatta con straordinaria versatilità a qualsiasi sottotono di pelle garantendo una transizione graduale persino quando i mesi passano e la ricrescita dovrebbe iniziare a farsi notare.

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Naked blonde, per una naturalezza sconfinata

Infine, per chi fa della naturalezza la propria bandiera assoluta, il Naked blonde rappresenta la meta d’arrivo ideale: parliamo di una tinta che consiste nel ricreare un biondo che sembri puro, quasi come se fosse il colore con cui si è nati.

Per ottenerlo si lavora creando un mix di tonalità calde e neutre, che imitano alla perfezione i chiaroscuri tipici dei capelli dei bambini. Le schiariture sono tanto sottili e ben sfumate da risultare praticamente invisibili all’occhio, ma l’effetto complessivo è quello di una chioma straordinariamente radiosa, sana e vibrante.

La ricrescita? Un’ombra naturale, che dona profondità allo sguardo, per un autunno all’insegna della libertà, della spensieratezza e di una ritrovata, dolcissima morbidezza.

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