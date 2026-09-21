Ascolti tv del 20 settembre, è scontro acceso tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino e Gerry Scotti

La domenica sera della televisione italiana passa ancora una volta dalla sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Il confronto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi è ormai diventato uno degli appuntamenti più interessanti della nuova stagione televisiva, con Rai1 e Canale5 impegnate in un duello serrato nella fascia dell’access prime time. Una sfida che nelle ultime settimane ha premiato spesso il programma di Canale 5, ma nella quale il game show di Rai 1 sta cercando di recuperare terreno.

Non c’è però soltanto il duello dei game show. In prima serata Rai1 ha proposto Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano, il film con Giuseppe Zeno dedicato allo scrittore e giornalista che ha dato vita agli indimenticabili Don Camillo e Peppone.

Su Canale5 è invece tornato Racconto di una notte, mentre Rai2 ha diviso la propria serata tra gli Europei di pallavolo maschile, con Italia-Danimarca, e La Domenica Sportiva. Su Rai 3 spazio al consueto appuntamento con PresaDiretta, condotto da Riccardo Iacona, mentre Italia1 ha proposto Le Iene presentano: Inside. Rete 4 invece ha puntato sul cinema con il documentario storico Giganti, dedicato alle grandi figure che hanno segnato la storia del nostro paese. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv del 20 settembre? Ecco i dati.

Ascolti tv del 20 settembre, prima serata: Giovannino Guareschi trionfa

Nella serata di domenica 20 settembre su Rai1 Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano interessa 2.240.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.740.000 spettatori con uno share del 14.5%.

Su Rai2 la partita degli Europei di Pallavolo Maschile Italia-Danimarca intrattiene 2.237.000 spettatori (13.3%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 819.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (738.000 – 4.3%) e la presentazione (687.000 – 3.8%), Presadiretta segna 986.000 spettatori pari al 6.1% (Presadiretta Più a 630.000 e il 4.8%). Su Rete4 Giganti – I Protagonisti della Storia totalizza 358.000 spettatori (2.8%), mentre su La7 Unfaithful – L’amore infedele raggiunge 291.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 354.000 spettatori con il 2.4% e sul Nove Comedy Match raduna 309.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, i dati del 20 settembre

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi arriva a 3.691.000 spettatori (21%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.478.000 – 20.5%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna raccoglie 4.113.000 spettatori pari al 23.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 824.000 spettatori (4.8%).

Su Rete4 Realpolitik raggiunge 674.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 412.000 spettatori e il 2.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.039.000 spettatori (6%) nella prima parte e 771.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 363.000 spettatori e il 2.1%, sul Nove invece Little Big Italy è scelto da 488.000 spettatori (2.8%).

Preserale, dati del 20 settembre

Su Rai1 la puntata di Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.115.000 spettatori pari al 18.4%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.066.000 spettatori pari al 21.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.427.000 spettatori (13.5%), mentre Caduta Libera conquista 1.751.000 spettatori (13.6%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (269.000 – 2.7%), Blue Bloods totalizza 366.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 572.000 spettatori con il 3.7% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 429.000 spettatori (3.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 397.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.114.000 spettatori (14.8%), a seguire Blob segna 823.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 La Promessa interessa 818.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 163.000 spettatori e l’1.2%, e sul Nove Little Big Italy è la scelta di 325.000 spettatori pari al 2.7%.