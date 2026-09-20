Ad Affari Tuoi si balla: la scelta difficile di Tatiana e l’emozione di Stefano De Martino

IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 20 settembre di Affari Tuoi è stato scelto come primo pacco il numero 17, per “i più scaramantici”: a giocare è stata Tatiana, dalla provincia di Chieti (e ti sarà dato, per riprendere le parole del conduttore, Stefano De Martino). La concorrente, da Ortona, è nata con la toga, e non con la camicia: ha raccontato la sua storia nel programma e quella della figlia Vita.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 20 settembre

“Ho sempre voluto fare l’avvocato, ci sono riuscita. Mi sono candidata a un concorso pubblico per il bene della mia famiglia, l’ho vinto e ora sono un funzionario pubblico”, con queste parole si è presentata Tatiana, in studio insieme a suo marito Vincenzo, che nella vita fa l’operaio, anche se quando si erano conosciuti era un rappresentante di articoli religiosi e souvenir.

Stefano De Martino ha quindi chiesto alla coppia di scegliere un santino a cui affidare la partita: la decisione è ricaduta su San Tommaso di Ortona. Per la coppia il numero più importante è il 7, perché il 7 settembre hanno festeggiato ben 7 anni di matrimonio, il più temibile, perché associato alla cosiddetta crisi del settimo anno: “Ma noi di crisi ne abbiamo già avute tante e stiamo ancora qua”. La simpatia della concorrente è stata travolgente, con il piglio sicuro di chi ormai è un habitué dello show.

Tra i pacchi scartati quello Ballerina: “Dopo il grande successo di domenica scorsa scendono in pista i coniugi Ballerina“, Herbert e Martina si sono lanciati in pista con un tango sulle note di Grazie Prego Scusi di Adriano Celentano. Il solito delirio domenicale di cui non possiamo fare a meno.

Quanto ha vinto Tatiana

Dopo sei tiri, la concorrente ha difeso molto bene il suo podio: una partita equilibrata, abbastanza prevedibile tra pacchi rossi e blu. Le prime proposte del Dottore, però, sono state troppo basse e l’assegno è stato subito tritato da Tatiana e suo marito Vincenzo. Prima hanno rifiutato 25mila euro, poi 29mila euro, infine 10 mila euro.

“Noi abbiamo voluto fare tutto da soli e siamo molto orgogliosi: il primo mese non avevamo il divano, quindi stavamo a terra. Avevamo comprato casa, ma non il divano, però abbiamo sempre avuto tutta la felicità di questo mondo. Io direi che per tre tiri, abbiamo fatto tre figli, non facciamo tre tiri?”, così la concorrente è andata avanti e ha anche sfidato il Dottore: ormai conosce le sue mosse.

Il Dottore ha fatto un’ulteriore proposta: un tiro per 20mila euro. Quattro i pacchi rimasti: quello da 0 euro, 200 euro, 100mila euro e il Pacco Nero. Trovato quello da 200 euro, il Dottore ha chiesto un cambio: nonna Terry, però, le ha detto di non cambiare mai il pacco. “Il 17 anche per me ha un significato: è il giorno in cui sono diventata avvocato, ed è il giorno in cui ho vinto il concorso. Sono molto affezionata a questo numero”. Non ha accettato, ed è stato trovato il Pacco Nero (dal valore di 50 euro). All’ultima telefonata la proposta è stata di 33mila euro: sono rimasti due pacchi, quello blu da 0 euro e rosso da 100mila euro. Una scelta difficile per Tatiana, che però ha rifiutato, dando la possibilità a De Martino di raccontare la storia della figlia Vita.

“Loro sono genitori di tre bambini, di una in particolare che si chiama Vita. Loro hanno scoperto una patologia di Vita che le cambierà per sempre la vita. E che ha cambiato anche la loro, ma li ha resi più consapevoli di quanto la vita sia un dono prezioso, perché quella bambina esprime ogni giorno la gioia di vivere e ha illuminato la loro famiglia. Sono in cinque a casa, diventeranno sei, perché lei ha chiesto di adottare un cagnolino, quindi mio caro Vincenzo, rassegnati, la famiglia si allarga”. Da due giorni non si ballava nello studio di Affari Tuoi: grande festa in pista, perché hanno fatto bene a non accettare l’ultima offerta. La coppia ha vinto 100mila euro.