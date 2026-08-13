Emma ed Elisa scatenate in Islanda al concerto di Björk, poi l’arrivo a sorpresa

Emma ed Elisa volano in Islanda tra natura e musica: al concerto di Björk arriva anche Joan Thiele e il loro ballo scatenato conquista tutti sui social

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Emma ed Elisa

Un viaggio tra natura selvaggia, musica e incontri inaspettati: Emma Marrone ed Elisa hanno scelto l’Islanda per vivere qualche giorno lontano dalla routine, insieme a Dardust e Francesca Savini, condividendo sui social i momenti più belli della loro avventura. Tra cascate spettacolari, geyser, paesaggi avvolti nella nebbia e un suggestivo hotel immerso nel verde, le due cantanti si sono concesse anche una serata speciale al concerto di Björk. E proprio durante lo show è arrivata una sorpresa, documentata nelle stories Instagram, che ha subito conquistato tutti.

Emma ed Elisa al concerto di Björk: a sorpresa spunta anche Joan Thiele

Un viaggio tra natura selvaggia, musica e incontri inaspettati: Emma Marrone ed Elisa hanno scelto l’Islanda per concedersi qualche giorno lontano dalla routine e dagli impegni professionali e, tra cascate e paesaggi mozzafiato, le due artiste sembrano essersi lasciate conquistare completamente dal fascino dell’isola.

Ma nel loro itinerario non poteva certo mancare la musica e infatti si sono concesse una serata davvero speciale al concerto di Björk, proprio nella terra della celebre artista islandese, vivendo lo show da fan e documentandone alcuni momenti attraverso le storie Instagram.

Durante il concerto Emma ed Elisa hanno pubblicato diversi reel sui social, mostrando alcuni dei momenti della serata e lasciandosi trasportare dall’atmosfera dello show e, mentre si trovavano lì, è arrivata anche una sorpresa: ad un certo punto, tra le storie condivise da Elisa, i fan più attenti hanno riconosciuto un altro volto molto noto della musica italiana, Joan Thiele. La cantautrice è comparsa inaspettatamente insieme al gruppo, rivelando così di essere anche lei presente al concerto.

Anche la stessa Joan Thiele ha voluto documentare l’incontro, postando nelle sue stories un momento decisamente scatenato insieme ad Elisa: le due cantanti si sono lasciate completamente trasportare dalla musica, improvvisando un ballo sfrenato tra sorrisi e complicità, perfettamente calate nel clima islandese con tanto di impermeabile e cappuccio alzato, regalando ai fan una versione spontanea e irresistibile.

Elisa, Emma e quell’amicizia che supera il tempo

Emma ed Elisa dunque si stanno davvero godendo questa incredibile vacanza, forti anche dell’amicizia decennale che c’è tra loro.

Dietro le immagini divertenti della vacanza c’è infatti soprattutto il racconto di un’amicizia che resiste al tempo e agli impegni professionali, visto che le due artiste si conoscono da anni e il loro rapporto iniziò a stringersi nel lontano 2015, quando Maria De Filippi le scelse come coach della quattordicesima edizione di Amici.

In televisione guidavano due squadre rivali, ma lontano dalle dinamiche del talent la sintonia era già evidente perché fatta di stima professionale, di ironia e di un modo molto simile di vivere la musica, tutti elementi che hanno trasformato quella conoscenza in un rapporto autentico.

Ora però le due artiste pensano a vivere pienamente questa meravigliosa esperienza regalando ai follower, attraverso le stories Instagram, una sorta di diario di viaggio nel quale non hanno tralasciato di raccontare nulla, neanche lo splendido luogo in cui si trovano, una struttura immersa nel verde e caratterizzata da quell’eleganza minimal tipica dello stile nordico.

Dalle immagini condivise sui social si intravedono ambienti luminosi, parquet chiaro, tonalità neutre e arredamento essenziale, mentre le grandi vetrate conducono verso un patio privato in legno affacciato direttamente sul paesaggio islandese, tra vegetazione, colline e nebbia.

Nella camera di Elisa non poteva naturalmente mancare una chitarra e, conoscendo la creatività dei protagonisti della vacanza, la domanda dei fan ovviamente è: nascerà qualche nuova collaborazione da questo meraviglioso viaggio?

D’altronde è stata la stessa Elisa a lasciarsi conquistare dall’atmosfera del luogo, raccontando sui social la sensazione di trovarsi in una zona dall’energia davvero speciale, quindi chissà che da una vacanza particolare non possa nascere anche qualche nuovo progetto condiviso.