Fonte: IPA Joan Thiele

Joan Thiele debutta a Sanremo 2025 da veterana della musica indie pop all’italiana. L’artista, che da anni sperimenta mescolando suoni noti a grandi novità dal sapore internazionale, calca per la prima volta le tavole del Teatro Ariston con il brano Eco, come annunciato durante lo speciale Sarà Sanremo di dicembre, preceduto dal brano Veleno che – con quello in gara – finirà direttamente all’interno dell’album in uscita nel 2025. Già David di Donatello per Proiettili, colonna sonora di Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa con Elodie, è una delle artiste su cui si punta di più. Ma chi la vestirà nella sua cinque giorni in Riviera? Si tratta di una vera rivoluzione.

Chi veste Joan Thiele a Sanremo 2025

Alessandra Joan Thiele, per la prima volta in gara con Eco, veste Chanel. Stiamo parlando quindi di un doppio debutto, dato che la celebre Maison francese non aveva mai vestito altri concorrenti in gara nella storia del Festival. Per il momento, non si sa se tutti i look saranno firmati dal noto brand di moda d’oltralpe, ma la prima anticipazione di quello che potrebbe essere l’abbiamo vista sul palco di Sarà Sanremo. Vestiva Chanel anche in quell’occasione, con tailleur in pelle dalla linea bon ton e un paio di stivali con plateau in tinta.

Affine la scelta del look sfoggiato nella foto ufficiale diffusa dall’ufficio stampa, circolata nelle ore successive alla notizia che sarebbe stata sul palco del Festival di Sanremo, in cui indossava una jumpsuit lucida ancora firmata Chanel. La cintura stretta in vita non lasciava spazio a dubbi: la fibbia ricorda infatti quella delle più conosciute borse del marchio. Sono quindi tanti gli indizi che portano verso questa possibilità, anche se inizialmente si era presupposto che potesse vestire ancora Del Core, com’era accaduto sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e in molte altre occasioni.

Fonte: IPA

Si tratta quindi di qualcosa di unico per il Festival di Sanremo, che mai aveva visto Chanel legarsi a uno dei suoi artisti, ospiti o conduttori. Sono rarissimi anche i red carpet, compresi quelli delle cerimonie più in vista come gli Oscar e i Golden Globes, segno che la Maison è attentissima alle sue apparizioni e – in particolare – tende a tenersi lontana dagli eventi popolari come potrebbe definirsi la kermesse in onda su Rai1 dall’11 al 15 febbraio 2025.

Fonte: IPA

Chi veste Chanel

Il brand non è solo attento ai corpi delle proprie ambassador, ma anche al ruolo che ricoprono. Nella maggior parte dei casi sono artiste, come le nostre Alessandra Mastronardi e Fotini Peluso, mentre all’estero l’attenzione è rivolta verso i grandi nomi di Hollywood come quello di Margot Robbie, Tilda Swinton, Penelope Cruz e Kristen Stewart. E l’arrivo a Sanremo non può che suggerire un repentino cambio di rotta da parte delle grandi Maison di moda che non si mostrano più blasè nei confronti delle manifestazioni di questo tipo e, anzi, approfittano della nuova ventata di glamour introdotta nelle ultime edizioni.

Chanel è anche la Maison delle Principesse. Non dimentichiamo infatti che è il marchio preferito delle teste coronate del calibro di Carolina di Monaco e sua figlia Charlotte Casiraghi. Le due si contendono lo scettro della più elegante, da sempre, mentre il brand le accompagna silenziosamente da anni e le fa risplendere in tutte le occasioni in cui indossano un abito firmato Chanel.