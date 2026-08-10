Elisa, la vacanza in Islanda si trasforma in un “incubo”: il video è esilarante

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Elisa Toffoli

Continua la vacanza di Elisa tra i ghiacciai dell’Islanda: mentre gli altri vip stanno affollando le spiagge e si stanno concedendo settimane di relax al largo di yacht al largo del Mediterraneo, la cantante ha deciso di partire alla volta dell’Islanda per staccare la spina. Insieme a lei la collega e amica Emma, Dario Faini, in arte Dardust – produttore e compositore di punta della scena musicale italiana -, e Francesca Savini, storica manager e amica stretta di Emma.

In questi giorni Elisa sta documentando su Instagram l’esperienza tra i ghiacci, tra avventure incredibili e una buona dose di ironia e spirito di adattamento. E non mancano i momenti di divertimento, come un incontro con un uccello che si è presto trasformato in un incubo.

Elisa in Islanda, il video tra i ghiacciai è esilarante

La vacanza in Islanda di Elisa continua a gonfie vele: la cantante sta condividendo con i suoi fan alcuni dei momenti più belli di questa esperienza tra i ghiacciai, accompagnata da Emma Marrone, Dardust, nome d’arte del pianista, compositore e produttore Dario Faini, e a Francesca Savini, manager e amica di lunga data di Emma.

Il piccolo gruppo, armato di tute da neve, occhiali e caschi, è volato in Islanda, scegliendo le distese bianche del Langjökull, la seconda calotta glaciale più estesa dell’isola con i suoi circa 950 chilometri quadrati di superficie. E tra escursioni in motoslitta e itinerari totalmente improvvisati, i quattro stanno staccando la spina divertendosi e documentando alcuni dei momenti più belli della loro vacanza su Instagram.

La stessa Elisa ha voluto immortalare sui social un incontro con un uccello, che per lei – che ha la fobia per tutti i pennuti – si è presto trasformato in un incubo. E così una tranquilla passeggiata in mezzo alla natura incontaminata ha rappresentato momenti di terrore per la cantante.

“Non scherzare con Madre Natura”, ha scritto Elisa a corredo del video in cui si vede lei che passeggia tranquilla sulla spiaggia. Ma una volta avvistato l’uccello, l’artista ha cominciato a correre terrorizzata, rendendo il filmato decisamente esilarante. Poco dopo tra le storie ha continuato a scherzare sulla sua fobia: “Sono loro che trovano me. Ho le lacrime, sto male”, ha scritto tra le risate.

E sempre sorridendo ha ripreso un’altra distesa di ghiacci spiegando: “Va tutto bene, qui va tutto bene… Ci sono solo le foche!”. Un racconto social che sta conquistando i fan, tra ironia e tanto divertimento.

L’amicizia tra Elisa ed Emma

Il viaggio di Emma ed Elisa sta facendo sognare i fan non solo per i loro video ironici e divertenti, ma soprattutto perché sta mostrando un lato inedito delle due artiste. Le due infatti non sono solo colleghe, ma negli anni hanno dimostrato di avere un’amicizia solida e forte, cresciuta dietro le quinte.

Elisa ed Emma si sono conosciute ad Amici, quando entrambe erano state chiamate per essere direttrici artistiche di due squadre avversarie. Da lì il loro rapporto è cresciuto, diventando sempre più intenso: un legame mai sbandierato, ma coltivato con affetto. “Vediamoci sempre poco e amiamoci sempre tanto“, una frase che dimostra quanto la loro amicizia sia cresciuta lontano dai riflettori.