Elisa Isoardi senza trucco e in bikini animalier in Toscana: splendida al naturale

Tra mare, sole e relax all'Argentario, Elisa Isoardi si concede una pausa rigenerante prima di tornare protagonista su Rai 1 con Bar Centrale

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IPA Elisa Isoardi

L’estate di Elisa Isoardi è fatta di mare cristallino, luce mediterranea e semplicità. La conduttrice Rai ha condiviso sui social una serie di scatti da Porto Santo Stefano, nel cuore dell’Argentario, scegliendo come unica didascalia una parola che racchiude tutto il senso della sua vacanza: “(A)mare”.

Un gioco di parole tra il verbo amare e il mare, che accompagna immagini dal sapore autentico. Niente filtri evidenti, make-up assente e un bikini animalier che valorizza uno stile naturale e rilassato.

Tra un tuffo nelle acque trasparenti della Toscana e un momento di relax sugli scogli, Elisa racconta una bella stagione lontana dagli eccessi, dove protagonista è la bellezza della naturalezza.

Elisa Isoardi acqua e sapone col bikini maculato

Negli scatti condivisi su Instagram, Elisa Isoardi sfoggia un bikini due pezzi con stampa animalier, uno dei grandi classici dell’estate che continua a rinnovarsi stagione dopo stagione.

Il modello, essenziale ma sofisticato, si distingue per il reggiseno con ferretto e lo slip coordinato, perfetti per un look da spiaggia dal carattere deciso ma mai eccessivo.

A colpire è soprattutto il beauty look. La presentatrice appare praticamente senza trucco, con la pelle illuminata dal sole e i capelli sciolti, mossi naturalmente dalla brezza marina. Il risultato è un’immagine fresca e spontanea, distante dagli shooting costruiti e più vicina al racconto di una giornata di vacanza.

In una delle fotografie galleggia a braccia aperte nelle acque limpide dell’Argentario, lasciandosi trasportare dal mare. In un’altra posa davanti alla costa rocciosa con uno sguardo intenso rivolto verso l’obiettivo.

Due immagini diverse che raccontano la stessa idea di femminilità: sicura di sé, essenziale e perfettamente a proprio agio.

La cornice scelta da Elisa Isoardi è Porto Santo Stefano, una delle località simbolo del Monte Argentario, celebre per il mare cristallino, le calette e gli scorci che ogni estate attirano turisti e volti noti.

Alle sue spalle si intravedono gli scogli e il profilo della costa, mentre il blu del mare diventa parte integrante della narrazione fotografica. Non servono scenografie elaborate: è il paesaggio toscano a valorizzare ogni scatto, contribuendo a quell’atmosfera rilassata che emerge anche dalla breve didascalia scelta dalla conduttrice.

“(A)mare” è infatti molto più di una semplice parola. È un invito a rallentare, a lasciarsi cullare dall’acqua e a ritrovare un equilibrio che sembra riflettersi anche nelle immagini.

Elisa Isoardi confermata in Rai con Bar Centrale

Proprio per Elisa Isoardi queste settimane rappresentano soprattutto un’occasione per rallentare i ritmi e ricaricare le energie in vista di un autunno ricco di impegni professionali.

La conduttrice piemontese tornerà protagonista su Rai 1 con Bar Centrale, riconfermato per il secondo anno consecutivo dalla tv di Stato. Elisa non è mancata alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai ad Ancona, dove si è mostrata raggiante per questa fiducia riscontrata dai vertici.

Lo ha scritto chiaramente sui social: “È la soddisfazione più grande! Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me e nel progetto! Grazie Rai”.

La prossima edizione del format partirà il 3 ottobre e, come sempre, porterà il pubblico in viaggio tra curiosità, costume e attualità, con collegamenti ogni settimana da un diverso bar d’Italia, trasformato in un luogo di incontro e di confronto.