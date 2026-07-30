Federica Panicucci fantastica col look optical: chi lo ha realizzato

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Federica Panicucci

Le vacanze di Federica Panicucci non sono ancora finite: la conduttrice si sta godendo le ultime settimane all’insegna del relax prima di ricominciare con il suo impegno quotidiano con Mattino5, a partire da settembre. Nel frattempo il volto Mediaset ha condiviso alcuni scatti di una serata speciale – la festa di compleanno di una sua cara amica – su Instagram, mostrando il look scelto per l’occasione: una tuta con stampa optical firmata da Roberto Cavalli, uno dei suoi stilisti preferiti.

Federica Panicucci, la tuta con stampa optical che lascia senza fiato

Con i suoi look sa sempre come stupire: Federica Panicucci si conferma la regina dell’estate. L’avevamo lasciata, solo qualche giorno fa, con un outfit con crop top e pareo che ci aveva conquistate, e la ritroviamo ancora più bella con una tuta con stampa optical che ci ha fatto impazzire.

Il capo è firmato da uno degli stilisti italiani più famosi, nel nostro paese e non solo, ovvero Roberto Cavalli, tra i preferiti della conduttrice di Mediaset, che in diverse occasioni ha sfoggiato abiti della maison. La tuta, allacciata al collo, presenta una scollatura generosa, mentre rimane aderente sulla parte centrale, mettendo in risalto il fisico tonico e asciutto di Panicucci.

La sezione sottostante invece, si allarga dolcemente in una zampa ampia, dando movimento alla tuta. I colori poi, sono splendidi: la stampa gioca con i toni del nero e del bianco a contrasto, con sfumature rosa e arancioni che ricordano quelle dei tramonti estivi. Roberto Cavalli poi ama giocare con i mix, e la stampa optical ricorda quelle animalier tanto amate dallo stilista e dalla stessa Federica Panicucci, che soprattutto nella sua estate a Forte dei Marmi ama sfoggiare bikini leopardati.

L’occasione per un look tanto speciale? Il compleanno di una cara amica, che ha festeggiato proprio nella location delle sue vacanze con una serata in riva al mare e con la musica dei The Kolors.

Federica Panicucci, i progetti per il futuro

La conduttrice si sta godendo la sua estate, prima di riprendere l’impegno quotidiano con Mattino5. La stagione è terminata lo scorso 29 maggio, ma è poi proseguita nella sua versione estiva dal titolo Morning News con al timone Dario Maltese, giornalista e volto noto del Tg5. I suoi impegni però non sono finiti qui: lo scorso giugno, a sorpresa, Federica Panicucci ha annunciato su Instagram di essersi laureata, un traguardo raggiunto con fatica e sacrificio.

Tra qualche settimana però dovrà lasciare Forte dei Marmi per tornare dietro le quinte del suo programma: insieme a Francesco Vecchi – che in queste settimane ha preso le redini di 4 di sera, la striscia quotidiana che analizza i fatti più importanti della giornata, al posto di Paolo Del Debbio – tornerà al timone di Mattino 5.

Lo show del mattino di Canale5 tornerà, secondo le ultime indiscrezioni, dal 14 settembre: per la conduttrice c’è ancora qualche settimana di relax prima di ricominciare ad allietare le mattine degli spettatori di Mediaset.