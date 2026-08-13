Federica Panicucci, vacanza romantica alle Maldive con Marco Bacini (e tre pezzi a fiori)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Federica Panicucci, 10 bikini che hanno fatto la storia

Il Ferragosto è alle porte e Federica Panicucci ha deciso di concedersi una fuga romantica alle Maldive insieme al compagno Marco Bacini. Le isole sono uno dei luoghi a cui la conduttrice è più affezionata, tanto da esserci tornata più volte nel corso degli anni. E anche in questa occasione sta sfoggiando alcuni dei suoi look “da spiaggia” più belli: bikini fluo e tre pezzi a fantasia che dovremmo avere anche noi nell’armadio.

Federica Panicucci, fuga romantica alle Maldive con Marco Bacini

Le vacanze non sono ancora finite per Federica Panicucci: dopo aver trascorso il mese di luglio a Forte dei Marmi, ormai una tappa fissa delle sue estati, la conduttrice Mediaset è volata alle Maldive, un altro luogo del cuore, per una fuga romantica con il suo compagno Marco Bacini, al suo fianco dal 2016.

Un viaggio pensato per festeggiare il Ferragosto lontano da tutti e tutto, tra palme, spiagge bianchissime, acque cristalline e giornate all’insegna del relax più assoluto. Panicucci sta documentando le sue giornate all’Emerald Faarufushi Resort & Spa – che nelle settimane più calde di agosto può arrivare fino a 9 mila euro per 4 notti – tra bagni nel mare turchese delle Maldive, tramonti da sogno e cene a lume di candela.

Una fantastica occasione anche per trascorrere delle settimane accanto al compagno Marco Bacini, al quale è legata da dieci anni, dopo essersi conosciuti durante un incontro professionale. Lui, imprenditore nel settore della moda e della comunicazione, collaborava con un marchio legato alla conduttrice. E da allora non si sono più lasciati.

Un decennio d’amore vissuto sempre lontano dai riflettori: la conduttrice ha sempre voluto preservare la relazione con il compagno, nonostante negli anni, come spesso accade in questi casi, si sono susseguite voci di crisi che ha sempre smentito con i fatti. “Io ho bisogno di un uomo forte accanto. Forse do l’impressione di essere forte, ma spesso ho bisogno di essere sorretta. E Marco quando ho bisogno è lì, c’è sempre. Oggi non potrei immaginare la mia vita senza di lui. È l’uomo della mia vita. Io vedo il mio futuro solo con lui”, aveva confessato qualche tempo fa.

Il tre pezzi a fiori (da copiare)

Prima di ricominciare con gli impegni in tv, Federica Panicucci sta ricaricando al massimo le batterie: da metà settembre il volto Mediaset tornerà con il suo appuntamento quotidiano con Mattino Cinque, ma nel frattempo si sta godendo le sue vacanze oltreoceano.

Nel mese di luglio l’avevamo vista a Forte dei Marmi, dove aveva sfoggiato un completo con crop top e pareo con stampa geometrica, abbinato alle sue amate jelly shoes, perfette per la spiaggia. E anche alle Maldive la conduttrice non ha perso l’occasione per indossare bikini di tendenza, come verde fluo, viola, ma soprattutto un tre pezzi a fiori con bikini e abito coordinati.

La stampa è perfetta per una meta esotica come quella scelta dal volto Mediaset: fondo nero e rose rosse, fantasia che mette in risalto l’abbronzatura dorata di Federica. Occhiali da sole, cerchi dorati ai lobi e collana con perline fanno il resto: l’outfit dell’estate è servito.