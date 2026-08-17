Alexandra e Charles Leclerc, vacanze di famiglia sul nuovo yacht da 16 milioni: il lusso da più di 30 metri

Charles Leclerc e Alexandra si godono le vacanze sullo yacht di lusso: su Instagram il pancione di lei e gli scatti delle loro vacanze in famiglia

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Charles e Alexandra Leclerc

Charles e Alexandra Leclerc sono pronti a diventare genitori: la coppia si sta godendo alcuni giorni di relax al largo della Sardegna, tra mare cristallino, sole e panorami da cartolina, a bordo di un lussuoso yacht che non è certo passato inosservato. Una vacanza esclusiva per concedersi un po’ di tranquillità prima dell’arrivo del bebè e vivere lontano, almeno nelle intenzioni, dalla frenesia dei riflettori.

Sfuggire agli obiettivi dei paparazzi, però, quando si è una delle coppie più osservate del momento, è praticamente impossibile. E proprio durante le giornate trascorse sullo yacht Alexandra è stata immortalata con il pancione ormai evidente, confermando quella gravidanza sulla quale da settimane si rincorrevano indiscrezioni.

Ma è anche il nuovo yacht di lusso di Charles ad aver calamitato l’attenzione di tutti perché davvero un gioiello da record.

Charles Leclerc, lo yacht di lusso ha un costo da capogiro

Quando Charles Leclerc non sfreccia a bordo della sua Ferrari, c’è un altro posto dove ama trascorrere il tempo: il mare. Una passione che il pilota monegasco coltiva fin da bambino e che, con il successo raggiunto in Formula 1, ha assunto decisamente i contorni del lusso. Secondo le stime riportate, nel 2025 Leclerc avrebbe guadagnato circa 34 milioni di dollari e una parte della sua fortuna è stata investita proprio nella nautica. Il suo ultimo gioiello? Un imponente Riva 102 Corsaro Super, lungo oltre 30 metri e dal valore stimato tra i 18 e i 20 milioni di euro.

La sua avventura da armatore era cominciata nel 2020 con un 48 Dolceriva, imbarcazione di circa 15 metri che Charles aveva ribattezzato Monza. Una scelta tutt’altro che casuale: il nome era un omaggio al circuito sul quale, nel 2019, aveva conquistato una vittoria indimenticabile con la Ferrari.

Nel 2022 il pilota aveva deciso di fare le cose ancora più in grande acquistando un 66 Ribelle, sportfly lungo oltre 20 metri. Anche questa volta il nome raccontava qualcosa di lui: Sedici, proprio come il numero 16 che accompagna Leclerc in Formula 1.

Adesso, però, il monegasco ha alzato ulteriormente l’asticella e il suo nuovo 102 Corsaro Super supera i 30 metri di lunghezza e sfiora i sette metri di larghezza. Si tratta del ventesimo esemplare della serie e rappresenta un salto di categoria rispetto alle precedenti imbarcazioni del pilota e persino gli interni porterebbero l’impronta personale di Charles che avrebbe partecipato alle scelte riguardanti arredi, design e rivestimenti, puntando naturalmente su materiali di altissimo livello.

Il prezzo esatto rimane riservato, soprattutto perché le numerose personalizzazioni possono incidere parecchio sul conto finale. La stima, però, sarebbe compresa tra 18 e 20 milioni di euro. Una cifra da capogiro per un vero e proprio appartamento galleggiante extra lusso.

Charles e Alexandra, vacanze in famiglia con pancione

E proprio a bordo di questo lussuoso yacht Charles e Alexandra si stanno godendo le loro vacanze all’insegna della famiglia. I due sposini hanno scelto infatti di condividere sui social alcuni momenti della loro estate e, ovviamente, questa volta tra mare, sorrisi e giornate trascorse insieme ai propri cari, c’è un dettaglio che ha inevitabilmente conquistato tutta l’attenzione: il pancione di Alexandra.

Dopo settimane di fotografie rubate e scatti realizzati dai paparazzi, è arrivata infatti quella che può essere considerata la prima apparizione “ufficiale” sui social di Alexandra durante la gravidanza. Un momento decisamente più intimo e spontaneo, mostrato direttamente dalla famiglia e poi condiviso anche dalla coppia.

A pubblicare una gallery delle vacanze è stato lo stesso Charles Leclerc e, tra le immagini di relax insieme al fratello Arthur, ne compare una particolarmente tenera nella quale Alexandra mostra le sue nuove forme.

Le immagini condivise sui social sono così diventate una piccola finestra sulla loro dolce attesa, un dettaglio non da poco considerando che fino a questo momento gran parte delle immagini della gravidanza erano state realizzate a distanza o durante le apparizioni pubbliche. Adesso, invece, sono stati proprio i futuri genitori a scegliere di condividere alcuni frammenti della loro estate.

Gli scatti raccontano un’atmosfera rilassata, fatta di affetto e complicità che ha conquistato subito i fan.