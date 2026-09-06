Alexandra Leclerc in rosso Ferrari, il look al GP di Monza (e Charles si ritira)

Il look di Alexandra Leclerc all'arrivo al GP di Monza, dove Charles si è ritirato dalla gara dopo un incidente: il pilota sta bene

Getty Images Alexandra Leclerc in rosso al GP di Monza

Un colore non può decisamente mancare al Gran Premio di Monza, quello della Rossa, ovviamente, ma anche quello scelto da Alexandra Leclerc per la giornata più importante del weekend. La moglie di Charles Leclerc si è presentata all’Autodromo avvolta in un abito acceso, in perfetta sintonia con la scuderia di Charles. Peccato che la giornata, iniziata sotto i migliori auspici, si sia poi trasformata in un pomeriggio da dimenticare per la coppia: ai primi giri Charles è infatti finito contro le barriere, costretto a un ritiro anticipato. Ma andiamo con ordine.

Alexandra Leclerc, l’abito rosso al GP di Monza

Alexandra Leclerc ha catalizzato l’attenzione dei presenti con un abito midi dal rosso vibrante, che richiama la tonalità del cavallino rampante, con una silhouette morbida che accompagna con dolcezza le forme della gravidanza. La scollatura non passa inosservata: uno scollo alla Bardot, drappeggiato, che scivola sulle spalle lasciandole scoperte. Un’aria da diva d’altri tempi.

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Un outfit che l’ha decisamente valorizzata, anche per la gonna che si apre verso il fondo in una serie di balze asimmetriche e fluttuanti; fresco e leggero, adatto agli spostamenti nel paddock. Merito anche della stoffa leggermente satinata, che cattura la luce e fa risaltare la profondità del colore. A completare la mise, un paio di sandali coordinati nella stessa nuance, per un effetto monocromatico studiato nei minimi dettagli.

Il verdetto? Unanime: un look di una sensualità contemporanea e insieme rétro, elegantissimo. E soprattutto un omaggio nemmeno troppo velato alla Ferrari, come a voler indossare i colori della squadra per sostenere Charles Leclerc nel giorno della gara di casa. Del resto, che Alexandra abbia un gusto sopraffino lo aveva già dimostrato appena ventiquattr’ore prima. Per le qualifiche, infatti, aveva scelto un raffinato total black dalla linea essenziale, illuminato soltanto da qualche dettaglio dorato ai polsi e da una borsa maculata portata a mano.

Il ritiro di Charles Leclerc

Il GP di Monza del 2026 è destinato a rimanere nella storia in casa Leclerc: il sorriso della mattina si è spento nel giro di pochi minuti di gara, perché ha riservato a Charles un finale amaro. Durante i primi giri, in uscita dalla Parabolica, Charles ha perso il controllo della monoposto ed è finito contro le protezioni.

Attimi di paura, subito rientrati: il monegasco è uscito dall’abitacolo sulle proprie gambe, scosso ma senza riportare grosse conseguenze, come confermato poco dopo dalla scuderia al termine dei controlli medici. Un grande spavento che, per fortuna, si è chiuso senza nulla di grave. “Tutto ok, ho ancora un po’ di sensazioni ma è tutto ok. Solo all’inizio ho avuto problemi con l’occhio ma ora sto bene. Questa è la cosa più importante. Sono andato sull’acceleratore e ho preso uno snap e poi l’ho persa”, le parole del pilota per rassicurare i tanti fan.

Al suo fianco, come sempre, c’è Alexandra, che è in dolce attesa: i due sono legati dal 2023 e si sono uniti in matrimonio nel 2026. Da allora Alexandra è diventata una presenza fissa nel mondo della Formula 1.