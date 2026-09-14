Alexandra Leclerc col pancione incanta Madrid, abito aderente e scollato

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Alexandra Leclerc

Radiosa, sensuale e con il pancione in primo piano. Alexandra Leclerc protagonista del GP di Spagna a Madrid con un abito fucsia aderente e dalla profonda scollatura. Sfoggiato non per nascondere le forme della gravidanza bensì per esaltarle. Una scelta lontana dai codici più tradizionali dell’abbigliamento premaman. La moglie di Charles Leclerc non rinuncia al suo stile personale, sempre curato ed accattivante: il pancione diventa parte integrante del look e la silhouette lo accompagna senza costringerlo o tentare di camuffarlo. Il risultato? Uno dei maternity outfit più interessanti visti negli ultimi mesi.

Alexandra Leclerc, l’abito fucsia che esalta il pancione

Per il GP di Madrid, Alexandra Leclerc ha scelto uno scenografico abito halter fucsia di Desigual, realizzato in tessuto flocked. Il modello segue le forme del corpo e mette in evidenza il pancione attraverso una silhouette aderente e fluida.

A catturare l’attenzione sono soprattutto il colore intenso e la lavorazione del tessuto. La profonda scollatura a V, le spalline larghe e l’orlo asimmetrico danno movimento al vestito, mentre la fantasia floreale mantiene ancora vivo il mood dell’estate. Una femminilità dichiarata, ma apparentemente effortless, che Alexandra ha completato con calzature chiare, lasciando all’abito il ruolo di protagonista.

La texture flocked è diventata negli ultimi mesi uno dei tratti riconoscibili di Desigual: secondo i dati diffusi dal marchio, sono state vendute 65 mila unità tra modelli e diverse varianti cromatiche. Un successo che ha trasformato questa particolare lavorazione in uno dei codici più riconoscibili delle ultime collezioni.

Ufficio Stampa Pilot Room

Il pancione diventa protagonista dello stile di Alexandra

Da quando è diventata una presenza abituale nel mondo della Formula 1, Alexandra Leclerc ha costruito un guardaroba capace di attirare l’attenzione senza apparire studiato per farlo. E la gravidanza non sembra aver cambiato questa filosofia. Al contrario, il maternity dressing è diventato una naturale evoluzione del suo stile.

Nessun tentativo di nascondere il pancione dietro volumi oversize. Alexandra sceglie linee che accompagnano il corpo, colori accesi e scollature importanti, rivendicando una visione contemporanea della moda in gravidanza.

Nel paddock madrileno, accanto a lei, non poteva mancare Leo, il suo bassotto a pelo lungo, ormai presenza quasi inseparabile nelle apparizioni pubbliche. Tra il telefono in mano e il cane al guinzaglio, Alexandra ha attraversato il circuito con grande naturalezza. Come se fosse la sua passerella personale.

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Da Leclerc ad Hamilton, tutti gli occhi su Alexandra

Quello di Madrid era inoltre un appuntamento particolarmente atteso: la Formula 1 è tornata nella capitale spagnola dopo 45 anni, con il nuovo Madring costruito attorno al centro espositivo IFEMA. Tra gli ospiti anche Re Felipe e le sue due figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia.

Ma gran parte dell’attenzione è stata rubata dalla bellezza di Alexandra Leclerc. Persino all’interno dell’hospitality Ferrari si è verificato un piccolo episodio diventato rapidamente virale: Lewis Hamilton si è alzato per cedere il proprio posto alla 24enne, che si è accomodata mentre le immagini cominciavano a circolare sui social.

Sposata con Charles Leclerc con una cerimonia civile a Monaco lo scorso febbraio e ora in attesa del loro primo figlio, Alexandra continua così a costruire il proprio racconto fashion. E con una regola ben semplice quanto chiara: il pancione non si nasconde, si veste.