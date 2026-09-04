Alexandra Leclerc incanta Monza, look a pois col pancione

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Getty Images Alexandra Leclerc

Alexandra Leclerc è arrivata a Monza e, ancora prima che i motori comincino a prendersi tutta la scena, gli occhi sono già puntati su di lei. La moglie di Charles Leclerc ha fatto il suo ingresso all’Autodromo Nazionale di Monza in vista del Gran Premio d’Italia di Formula 1, uno degli appuntamenti più attesi della stagione e, soprattutto per la Ferrari, uno di quelli dal significato speciale.

Accanto al pilota monegasco, Alexandra è ormai diventata una presenza familiare nel paddock, ma sarebbe riduttivo considerarla semplicemente “la moglie di”. Negli ultimi anni infatti Alexandra ha conquistato uno spazio tutto suo anche grazie a un guardaroba che a ogni apparizione riesce a incuriosire fashion addicted e appassionate. E quale luogo migliore di Monza, a pochi chilometri da Milano, per confermare ancora una volta il suo status di nuova icona fashion della Formula 1?

Alexandra Leclerc, eleganza dal fascino rétro per il Gran Premio di Monza

Alexandra Leclerc è entrata a pieno titolo nell’olimpo delle fashion icon: presenza costante nel paddock, sempre al fianco del marito Charles Leclerc, Alexandra conquista le appassionate di moda ogni giorno di più grazie alla sua eleganza apparentemente spontanea, costruita però attraverso dettagli ricercatissimi, accessori importanti, silhouette femminili e incursioni negli archivi delle grandi maison.

Una formula che funziona perché riesce a essere sofisticata senza sembrare eccessiva: anche quando indossa pezzi decisamente preziosi, il risultato mantiene quella leggerezza che l’ha resa uno dei volti più osservati fuori dalla pista. Le sue apparizioni ai Gran Premi sono diventate così una piccola sfilata parallela: mentre Charles pensa alla Ferrari e al cronometro, Alexandra conquista fotografi e social con outfit puntualmente destinati a diventare fonte d’ispirazione.

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L’ultima apparizione, splendida come sempre e con un pancino ormai ben evidente, è stata proprio quella di Monza dove Alexandra ha sfoggiato un bellissimo abito a pois dall’aria rétro e sofisticata, ma interpretata in chiave contemporanea. Protagonista proprio il maxi dress nero a pois bianchi, una fantasia senza tempo che richiama immediatamente l’estetica chic degli anni Cinquanta e Sessanta. La costruzione dell’abito, però, lo rende decisamente più moderno e sensuale: il modello halter neck lascia completamente scoperte spalle e braccia, mentre la profonda apertura verticale sul décolleté alleggerisce la silhouette e aggiunge una nota seducente senza risultare eccessiva.

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A fare la differenza sono soprattutto gli accessori: la mini bag in rafia intrecciata con dettagli in pelle chiara introduce un elemento estivo e naturale, creando volutamente un contrasto con l’eleganza dell’abito. Gli occhiali da sole piccoli, ovali e scuri aggiungono invece una nota più contemporanea, quasi anni Novanta, mentre i capelli raccolti in uno chignon basso, sleek e rigoroso mantengono il risultato estremamente pulito e sofisticato.

Alexandra Leclerc, lezioni di stile direttamente dal paddock

Che Alexandra Leclerc abbia stile da vendere lo ha già ampiamente dimostrato in diverse occasioni, ad esempio nel Gran Premio d’Ungheria, quando per affrontare le temperature estive ha scelto un abito leggero della boutique francese Capuccino Juan les Pins, accompagnato da una tote Alaïa. Sempre in Ungheria ha poi alzato ulteriormente l’asticella puntando su Emilio Pucci: seta, colori luminosi e una stampa nelle tonalità dell’azzurro e del sole, completati da una mantella coordinata. A rendere tutto ancora più prezioso, la sua Hermès Mini Kelly Picnic, uno di quegli accessori capaci di trasformare anche l’outfit più semplice in un look da fotografare.

Naturalmente non poteva mancare Monaco, gara di casa per Charles e appuntamento nel quale glamour e Formula 1 si incontrano come in pochi altri luoghi al mondo. Qui Alexandra ha giocato con registri diversi: prima un abito Oscar de la Renta impreziosito dalle frange, poi, durante le qualifiche, un vestito rosso a pois firmato Posse.

Ma è probabilmente quando guarda al passato della moda che Alexandra mostra il lato più interessante del suo guardaroba: non sembra infatti accontentarsi delle collezioni appena arrivate nelle boutique, preferendo spesso capi vintage che raccontano una storia. Al Gran Premio di Singapore 2025, per esempio, aveva recuperato un abito Roberto Cavalli della collezione primavera-estate 2003. Più che seguire le tendenze, dunque, Alexandra sembra divertirsi a costruire un proprio linguaggio fashion, combinando pezzi contemporanei e tesori d’archivio.

C’è poi un altro elemento che contribuisce al fascino di Alexandra: la sua evoluzione da presenza discreta accanto a Leclerc a protagonista osservatissima del paddock, senza bisogno di eccessi, riuscendo a costruire nel tempo un’immagine riconoscibile e sofisticata.