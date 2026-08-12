Alexandra Leclerc, la foto con il pancione conferma la gravidanza: raggiante in verde

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Alexandra Leclerc

Charles Leclerc diventerà papà. A svelarlo, nel modo più dolce e glamour possibile, è sua moglie Alexandra Saint Mleux che ha deciso di porre fine alle indiscrezioni e supposizioni che da settimane intasano il web mettendo il pancione ben in vista. Gli scatti condivisi sul suo profilo social la ritraggono più raggiante che mai e non lasciano spazio a dubbi: la gravidanza è confermata.

Alexandra Leclerc, il pancione è protagonista delle nuove foto

Niente annunci solenni, interviste o lunghi messaggi: Alexandra Saint Mleux sceglie la via più spontanea e decisamente più “social”. Una gallery dal mood estivo, pubblicata mentre si concede qualche giorno di relax lontano dal mondo frenetico della Formula 1 di cui fa parte il marito Charles Leclerc. Negli scatti è su una barca, avvolta dai toni caldi del tramonto e da un mare da cartolina che fa da sfondo perfetto senza mai rubarle la scena.

A catturare subito l’attenzione è il suo look, semplice ma super chic. Alexandra sfoggia un coordinato verde smeraldo, fresco ed elegante: top corto e gonna lunga che segue dolcemente le forme. Il dettaglio che cattura lo sguardo è però il pancione ben visibile, protagonista assoluto di immagini che vanno ben oltre il classico album delle vacanze.

Il viso disteso, il make-up leggerissimo e quell’aria serena che solo in vacanza si riesce ad avere completano il quadro. Anche la caption gioca la carta della semplicità: pochissime parole, sostituite da piccole coccinelle, richiamate pure in uno degli accessori del look. Un tocco tenero e un po’ sbarazzino che rende tutto ancora più personale e autentico.

In fondo, la scelta di Alexandra racconta chiaramente il momento che sta vivendo la coppia: senza clamore né riflettori, c’è solo la voglia di condividere una gioia grande con discrezione… e un pizzico di leggerezza che non guasta mai.

Dal paddock il primo “avvistamento” sospetto

La possibile gravidanza era già stata notata qualche settimana fa quando un pancino sospetto aveva catalizzato l’attenzione degli esperti di gossip. A luglio, durante il weekend del Gran Premio d’Ungheria, Alexandra era stata fotografata al suo arrivo nel paddock e il suo abito aveva subito fatto parlare. Commenti e ipotesi sono stati all’ordine del giorno fino a ora, senza però ricevere alcuna risposta dai diretti interessati.

Nuovi scatti durante le vacanze avevano poi rafforzato i sospetti e anche in quell’occasione il fisico di Alexandra era diventato oggetto di speculazioni, mentre lei e Charles continuavano a non intervenire pubblicamente. È stata Alexandra stessa a decidere quando e come mostrarsi (giustamente) e oggi lo ha fatto con un carosello semplicemente splendido.

Charles Leclerc pronto a diventare papà

Per la coppia si apre così una fase nuova, arrivata a pochi mesi dal matrimonio celebrato nel febbraio 2026 a Montecarlo. Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux stanno insieme dal 2023 e, nonostante la grande attenzione che li circonda, hanno sempre dosato con cura ciò che mostrano della loro relazione.

Anche il loro bassotto Leo è diventato negli anni una presenza fissa accanto alla coppia, tra vita privata e weekend di gara. Ora la famiglia è destinata ad allargarsi ancora.

Le foto in verde segnano quindi un piccolo spartiacque: dopo tante indiscrezioni, Alexandra Leclerc ha scelto di raccontare la gravidanza senza bisogno di spiegazioni, lasciando che fosse un’immagine felice e luminosa a dare la notizia.