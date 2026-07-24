“Alexandra Leclerc incinta”, arriva al paddock e non nasconde il pancino

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Alexandra Leclerc

A pochi mesi dal loro matrimonio, la famiglia formata da Charles e Alexandra Leclerc potrebbe a brevissimi allargarsi a tre.

La neo sposina del pilota Ferrari è infatti stata avvistata in Ungheria con un pancino sospetto: forme dolcissime che, almeno per alcuni, potrebbero confermare le indiscrezioni degli ultimi mesi rispetto a una possibile gravidanza.

Alexandra Leclerc, il pancino sospetto

Dopo il matrimonio, celebrato lontano dai riflettori e vissuto con la discrezione che ha sempre contraddistinto la loro storia d’amore, Alexandra Saint Mleux e Charles Leclerc sembrano attraversare uno dei periodi più felici della loro vita. La coppia è sempre più affiatata, e molto spesso la Alexandra si mostra presente e super tifosa durante gli appuntamenti internazionali che vedono impegnato il pilota in questa stagione di Formula 1.

E come se non bastasse, a far sognare i fan arriva un dettaglio che non è passato inosservato nei giorni precedenti al weekend del Gran Premio d’Ungheria.

La moglie del pilota Ferrari è stata fotografata al suo arrivo nel paddock insieme all’inseparabile Leo, il cagnolino della coppia diventato ormai una piccola celebrità tra gli appassionati di Formula 1.

A catturare l’attenzione, però, è stato soprattutto il look di Alessandra: un abito fantasia sui toni del celeste che sembra evidenziare un pancino che, per molti, potrebbe essere il segnale di una gravidanza.

Da mesi, infatti, si rincorrono le indiscrezioni su un possibile bebè in arrivo, ma Charles e Alexandra non hanno mai confermato i rumor, continuando a mantenere grande riservatezza sulla loro vita privata.

IPA

Nonostante questo, le immagini dal paddock sono bastate per alimentare ancora una volta la speranza dei tifosi, che immaginano già la coppia pronta a scrivere un nuovo, dolcissimo capitolo della propria storia.

IPA

La storia d’amore tra Alexandra e Charles Leclerc

La storia d’amore tra Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux è iniziata nel 2023 e, in poco tempo, è riuscita a conquistare anche gli appassionati di Formula 1.

Pur essendo una delle coppie più seguite del paddock, i due hanno sempre preferito vivere il loro amore lontano dall’esposizione mediatica, condividendo solo qualche momento speciale con chi li segue dentro e fuori dal circuito.

A novembre 2025, Charles ha chiesto ad Alexandra di sposarlo con una dolcissima proposta che ha coinvolto anche Leo, il loro bassotto.

A febbraio 2026 la coppia ha coronato il sogno d’amore con un’intima cerimonia civile a Montecarlo, alla presenza di familiari e amici più stretti. All’uscita, gli sposi hanno salutato gli invitati a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa d’epoca, un dettaglio perfetto per celebrare il legame di Charles con il Cavallino.

Il matrimonio, però, non ha cambiato il loro stile di vita: tra gare in giro per il mondo, momenti trascorsi a Monaco e la compagnia dell’inseparabile Leo, i due hanno continuato a costruire la propria quotidianità il più possibile lontano dai riflettori.

Ma adesso, mentre in Ungheria si rincorrono le indiscrezioni su una possibile dolce attesa, c’è già chi immagina un nuovo emozionante capitolo per la famiglia Leclerc.