Chi è Roberta Stoppa, il primo grande amore di Peppino di Capri

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Peppino di Capri

Peppino di Capri ha avuto due grandi amori nella sua vita. Il primo è stato Roberta Stoppa, modella torinese che ha ispirato una delle sue canzoni più celebri, in seguito il cantante si è sposato con Giuliana Gagliardi.

Roberta Stoppa, la prima moglie di Peppino di Capri

La morte di Peppino di Capri, scomparso a 87 anni dopo una lunga malattia, riporta alla luce anche i ricordi legati alla sua vita privata. L’artista ha avuto tre figli a cui era legatissimo, il primogenito, Igor, è nato proprio dall’amore per Roberta Stoppa.

I due si incontrarono per la prima volta alla fine degli anni Cinquanta in un locale di Ischia. All’epoca la carriera di Peppino di Capri era in ascesa, il cantante aveva vent’anni e stava cercando di farsi spazio nel mondo della musica.

Roberta invece di anni ne aveva 18, ma era riuscita già a conquistare le passerelle, sfilando per i brand di alta moda e lavorando come modella. Fu un colpo di fulmine, come ha raccontato spesso lo stesso Peppino di Capri, e solo due anni dopo, nel 1961, decisero di sposarsi.

“Io e Roberta ci eravamo sposati a 20 anni: era una modella, la vidi ballare con William Holden a Ischia e le dedicai una canzone. Col senno di poi, è stato più un amore da show che di sostanza”, aveva svelato qualche tempo fa lo stesso Peppino di Capri al Corriere della Sera. Proprio alla prima moglie l’artista dedicò Roberta, uno dei suoi brani più iconici.

L’amore fra i due nei primi anni fu un sogno, nonostante l’opposizione della famiglia di Peppino di Capri (vero nome Giuseppe Faiella). Poi negli anni Settanta arrivò la crisi e la scelta di separarsi. Fu proprio in quel periodo turbolento dal punto di vista della vita privata che il cantante incontrò Giuliana Gagliardi, giovanissima napoletana e studentessa di biologia. Il primo incontro fu nel corso di un concerto grazie allo zio di lei.

Peppino e Giuliana si innamorarono all’istante. All’epoca però il cantante stava ancora tentando di salvare il suo matrimonio. Proprio in quel periodo Roberta Stoppa rimase incinta e dopo il periodo di riappacificazione, nel 1970, nacque Igor.

Poco dopo il primo matrimonio del cantante finì e iniziò il legame con Giuliana. “Fu un trauma, ma Giuliana era molto avanti di mentalità e capì”, aveva raccontato tempo fa.

Perché si lasciarono Roberta Stoppa e Peppino di Capri

Dopo l’uscita della fiction Champagne – Peppino di Capri, Roberta Stoppa, che non ha mai cercato le luci della ribalta, aveva scelto di tornare a parlare per fare chiarezza su alcuni episodi raccontati nella serie.

In particolare l’ex modella non aveva apprezzato la costruzione del suo personaggio, dipinto come una donna bellissima e viziata che amava il lusso e giocare al casinò, dove perdeva spesso ingenti somme.

“Non è vero niente, ero una ragazzina, neanche sapevo giocare a poker – aveva spiegato in quell’occasione -. A Peppino sì che piaceva andare al casinò, come tutti gli artisti della sua generazione”.

In quell’occasione Roberta Stoppa aveva spiegato anche perché lei e Peppino di Capri si erano spesso lasciati. “Lo seguivo nei locali, ma dovevo stare lì a fare tappezzeria, senza parlare con nessuno – aveva raccontato a Oggi -. Ci siamo separati una prima volta, perché mi erano arrivate cento rosse da un amico, ma non avevo fatto nulla di male. Me ne vado a vivere a Roma, lui viene a trovarmi con una scusa e mi riempie la casa di cimici. Voleva sapere se lo tradivo. Quando ha capito che non avevo altri uomini, ci siamo rimessi insieme”.