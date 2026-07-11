Chi sono Igor, Edoardo e Dario, i tre figli di Peppino di Capri

Igor, Edoardo e Dario sono i tre figli di Peppino di Capri, legatissimi al padre e con percorsi di vita diversi.

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IPA Peppino di Capri

Peppino di Capri è stato uno dei più grandi interpreti della musica italiana. Ma se per tutti era un mito e la voce di Champagne, per Igor, Edoardo e Dario è stato anche semplicemente un padre.

Chi sono i figli di Peppino di Capri

Peppino di Capri, scomparso a 87 anni dopo una lunga malattia, infatti ha avuto nella sua vita ben tre figli. Era il 1959 quando il cantante incontrò per la prima volta a Ischia, Roberta Stoppa, modella torinese. Fra i due fu un colpo di fulmine e nacque subito una relazione che li portò rapidamente al matrimonio nel 1961. In quell’epoca Peppino di Capri si stava affermando come artista e, all’inizio della sua carriera, dedicò alla moglie il brano Roberta, diventato un cult nel suo repertorio artistico.

Il matrimonio durò dieci anni, ma alla fine degli anni Settanta la coppia entrò in crisi. Fu in quegli anni che Peppino di Capri incontrò Giuliana Gagliardi, giovane studentessa di biologia, di cui si innamorò. Poco prima dell’addio definitivo a Roberta Stoppa però fra i due coniugi ci fu un ultimo riavvicinamento. Un tentativo che fallì, ma che portò alla nascita di Igor, primo figlio di Peppino di Capri, nato nel 1970. Sei anni dopo, nel 1976, per Roberta e Peppino sarebbero arrivati la separazione e in seguito il divorzio.

La storia d’amore con Giulia Gagliardi iniziò in un periodo molto particolare per la carriera del cantante. Erano gli anni Settanta e il mercato discografico stava cambiando rapidamente. In quel periodo, grazie al sostegno della compagna e all’aiuto dello storico batterista Bebè, Peppino di Capri fondò la sua casa discografica, rilanciando la sua carriera. Nel 1973 vinse il Festival di Sanremo con la canzone Un grande amore e niente più, dedicata proprio a Giuliana Gagliardi. Nel 1978 la coppia si sposò ed ebbe due figli. Edoardo, nato nel 1981, e Dario, classe 1986.

Cosa fanno i figli di Peppino di Capri: Igor, Edoardo e Dario

Igor, il maggiore fra i figli di Peppino di Capri, si è sempre tenuto lontano dai riflettori, proteggendo la sua privacy. Edoardo ha deciso di seguire le orme paterne, dedicandosi alla musica e facendone una professione.

Dario invece è diventato un attore. Dopo la formazione e gli studi di recitazione ha iniziato a lavorare in diversi film e fiction. Ha scelto di utilizzare lo pseudonimo di Dario Castiglio, costruendosi una solidissima carriera come attore.

Ha debuttato in Sul mare, film di Alessandro D’Alatri uscito nel 2010. Ha inoltre recitato in diverse serie di successo come R.I.S. 5 – Delitti imperfetti, Distretto di Polizia 9 e Squadra antimafia – Palermo oggi 3. In seguito, come aveva raccontato lo stesso Peppino di Capri, Dario ha scelto di dedicarsi ad altre attività, gestendo una proprietà di famiglia.

Il rapporto fra il cantante e i figli è sempre stato affettuoso, come testimoniato da una lettera commovente che Dario aveva scritto per il padre durante una sua ospitata a Verissimo.

“Il nostro rapporto è affettuoso, anche se fanno di tutto per non farmi essere così – aveva confessato -. Ma adesso che il tempo accelera, e dovrei stare dietro a tante cose, mi sfottono. Dario faceva l’attore, Edoardo è musicista, mai chiesto di dargli una mano, è riservato. Igor, il più grande, vive all’estero”.