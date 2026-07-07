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IPA Tania Cagnotto

Di essere un campione non si smette mai. Magari si smette di gareggiare, persino di allenarsi, ma quel talento lì non va mai via davvero. Lo hanno dimostrato con grande umiltà Tania Cagnotto e Francesca Dallapé, le medaglie olimpiche di tuffi che, ad anni dal ritiro ufficiale, sono tornate assieme sul trampolino, inaugurando una nuova tradizione che si prospetta longeva.

Tania Cagnotto torna sul trampolino: “Come mia nonna”

Era il 9 agosto 2020 quando, tornando in pubblico dopo il lungo lockdown, Tania Cagnotto annunciava: “Questa volta ho scelto la vita, la famiglia”. Parole che raccontavano di una gravidanza da poco iniziata, Lisa sarebbe nata il 5 marzo dell’anno dopo, e il ritiro dalla carriera sportiva. La decisione arrivò poco prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Non avevo più quella forza di volontà (che per 20 anni mi ha guidato) di impegnarmi e sacrificarmi nel modo in cui un’Olimpiade lo richiede”.

Fu la fine di un’epoca, il termine di un sogno. Quello di una ragazzina alta appena 1,60, ma con una volontà di ferro. Tania Cagnotto è stata la prima tuffatrice italiana a vincere un oro ai Mondiali e, nel corso della sua lunga e monumentale attività ha guadagnato 34 medaglie d’oro, 15 d’argento e 13 di bronzo. A Rio 2016 trionfò, a Tokyo scelse di non arrivare neppure. Aveva 35 anni. Oggi, sei anni dopo quel fatidico giorno, con più di 40 primavere alle spalle, Tania torna sul trampolino.

L’impresa, in una semplice piscina pubblica di Bolzano, è stata testimoniata sui social, con parecchia ironia. Al fianco di Tania la partner in crime per eccezione, la Francesca Dallapè con cui condivise i successi più grandi. “Diamo il via a questa nuova tradizione! – spiega la campionessa sotto il divertente reel Instagram – Ogni anno ci rimettiamo sul trampolino… vediamo fino a che età riusciamo ad arrivare”.

Le due scherzano e si prendono in giro, dicono di riscaldarsi come “due nonne”, lamentano dolori articolari, commentano la performance con un “bene ma non benissimo”. Si danno delle galline vecchie che, tuttavia, fanno un “discreto brodo”. Ma si tratta di ingiustificata umiltà, perché a guardarle volare giù dal trampolino leggere come farfalle e in perfetto sincrono, Tania e Federica non sembrano due atlete in pensione, ma due campionesse ancora in grado di dare del filo da torcere. Insomma, lo spettacolo è incredibile e anche noi spettatori ci auguriamo che questa nuova tradizione prosegua.

L’eterna amicizia con Francesca Dallapè

Per questo ritorno sul trampolino Tania Cagnotto non poteva chiedere compagna migliore. Al suo fianco c’era Francesca Dallapè, con cui formò una delle coppie più forti nella storia dello sport acquatico. Leggenda narra che, prima della gara più importante, le disse: “Io mi fido molto più di quello che farai tu rispetto a quello che farò io”. Erano il duo perfetto, in perfetta sincronia quando volteggiavano a mezz’aria e quando tornavano con i piedi per terra.

Tania ha insegnato a Francesca “il rigore e la forza con cui affrontava le gare”, Francesca ha tirato fuori quella “parte emozionale che teneva più nascosta”. Quando ha smesso una, lo ha fatto anche l’altra. Ma se l’avventura sportiva è conclusa,’l’amicizia prosegue. “Condivideremo sempre questa unione che è unica. – ha detto Dallapè alla presentazione del docufilm che le vede protagoniste – Quando siamo insieme è come essere in famiglia e ci sentiamo sempre libere di essere noi stesse”.