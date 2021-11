Cagnotto e Dallapè di nuovo insieme: la foto tenerissima su Instagram fa sognare

Mamme e papà vip del 2021

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè hanno fatto sognare milioni di persone con i loro tuffi e le loro vittorie. Insieme sono state una delle coppie (atleticamente parlando) più belle dello sport, un esempio per tutti con i loro sogni realizzati, i loro sacrifici e i loro sorrisi anche quando dietro si nascondeva un’enorme fatica.

Le due campionesse hanno condiviso anni e anni insieme ad allenarsi e a provare, cercando sempre la perfezione. E in quegli anni hanno costruito un rapporto forte e solido, in grado di resistere allo stress e, anzi, di cementificarsi al punto da andare anche oltre la piscina e diventare una splendida amicizia.

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, amiche e mamme felici

L’ultima foto pubblicata su Instagram da Tania Cagnotto ci catapulta nel mondo dei ricordi e ci riporta a quegli splendidi momenti in cui lei e Francesca si lanciavano dal trampolino per un tuffo che le faceva diventare una persona sola. Ora che sono mamme, però, le due non hanno smesso di frequentarsi e non perdono occasione per vedersi e far giocare le bimbe insieme. Nel recente scatto le vediamo tutte insieme sul divano, mamme e figlie, serene e unitissime.

“Qui aumentiamo sempre di più #piccoledonnecrescono #enoiinvecchiamo” è la didascalia che accompagna la foto, che lascia intendere che ci sia una nuova notizia in arrivo.

Francesca Dallapè di nuovo incinta

La frase scritta da Tania Cagnotto, corredata di faccine, fa intuire che la “famiglia” possa allargarsi ulteriormente. E infatti basta andare sul profilo Instagram di Francesca Dallapè per scoprire che è di nuovo in dolce attesa. L’atleta, già mamma di Ludovica, avuta dall’ex marito, ha infatti pubblicato qualche giorno fa delle foto insieme al compagno mentre mostrano un’ecografia. “Innamorata di te,di noi e di questa nuova vita dentro di me!“, ha scritto, confermando quindi i sospetti.

Cagnotto e Dallapè, due corpi e un’anima

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè hanno conquistato tutti con i loro tuffi e i loro sorrisi. Insieme hanno vinto un argento alle Olimpiadi di Rio del 2016, due argenti ai Mondiali del 2009 e 2013 e otto ori agli Europei. E forse anche per questo ha fatto notizia la scelta di Francesca di rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo dopo l’addio di Tania.

“Dopo un lungo periodo di riflessione dovuto a questo stop forzato, io e Tania abbiamo valutato più e più volte se andare avanti. Inizialmente ci siamo fatte un pò demotivare psicologicamente dall’insicurezza del calendario, dal non sapere se quest’anno i giochi olimpici si sarebbero potuti svolgere o meno, dall’idea di non avere un obiettivo certo… Elementi che ci hanno fatto pensare di non riuscire ad andare avanti. Abbiamo continuato ad allenarci e prima del lockdown avevamo ripreso a crederci molto: eravamo in forma e c’era grande volontà di andare avanti, ma poi la decisione finale è arrivata nel momento in cui Tania mi ha confidato di essere incinta. Ovviamente sono davvero felice per lei e per la nuova vita che la aspetta. Concludo insieme alla mia compagna storica il mio percorso da tuffatrice in sincro”, aveva detto l’azzurra comunicando la sua decisione.

Vederle così unite, due anni dopo, fa ancora sognare.