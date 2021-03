Tania Cagnotto di nuovo mamma: è nata Lisa

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Tania Cagnotto è diventata di nuovo mamma. La campionessa di tuffi ha dato alla luce la piccola Lisa, frutto dell’amore per il marito Stefano Parolin. Ad annunciare l’arrivo della secondogenita è stata proprio la sportiva che ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono sorridente insieme alla neonata.

“Ce l’abbiamo fatta – ha scritto Tania -, dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo piccola mia 05.03.2021”. La Cagnotto è già mamma di Maya, arrivata nel gennaio 2018. Dopo la nascita della primogenita, la campionessa era ritornata all’attività sportiva, partecipando insieme all’amica e collega Francesca Dallapé ai campionati nazionali nel sincro.

In seguito al rinvio delle Olimpiadi di Tokyo a causa della pandemia, Tania aveva deciso di ritirarsi definitivamente per dedicarsi totalmente alla famiglia. L’annuncio del suo ritiro era arrivato insieme a quello della seconda gravidanza. “È stata una scelta davvero difficile – aveva confessato -. Da una parte la voglia di partecipare alla mia 6ª olimpiade da mamme con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene sì – aveva aggiunto -, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta”.

“So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino – aveva poi detto Tania, rivolgendosi ai tifosi – e mi spiace di avervi deluso ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me. Non avevo più quella forza di volontà (che per 20 anni mi ha guidato) di impegnarmi e sacrificarmi nel modo in cui un olimpiade lo richiede! Ho sempre onorato tutte le Olimpiadi e non potevo non farlo anche questa volta!”.

Dal 2016, Tania Cagnotto è sposata con Stefano Parolin. I due si sono giurati amore eterno con una romantica cerimonia in una baia sull’isola d’Elba. Originario di Bolzano, Parolin ha due anni in più della tuffatrice e di professione è un commercialista, ha però una grande passione per lo sport e il mare, tanto da essere anche uno skipper.