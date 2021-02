Tania Cagnotto, il dolce ritratto di famiglia in attesa del bebè

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Tania Cagnotto ha vissuto la sua seconda gravidanza sui social, aggiornando i suoi follower sulla gestazione e condividendo i momenti di tenerezza con la primogenita Maya. La sportiva ha pubblicato su Instagram l’ultimo ritratto di famiglia in tre, prima dell’arrivo della seconda figlia.

Lo scatto è tenerissimo: nella foto la Cagnotto appare raggiante e sorridente insieme al marito Stefano Parolin, stretti in un dolcissimo abbraccio con la loro Maya. La sportiva ha accompagnato al post la didascalia “-1 al termine💣💣 chissà quando si decide 😜 voi che data dite??”.

Ovviamente non sono mancati i commenti dei fan, che con il loro affetto hanno seguito tutte le tappe della gravidanza della Cagnotto: “Arriva con qualche giorno di ritardo. Alle donne piace far aspettare”, ha scritto un utente, “Quanto siete belli”, ha commentato un’altra, mentre una follower ha espresso tutta la sua felicità con le parole “Che meraviglia, la aspettiamo”.

Ormai effettivamente manca pochissimo alla nascita della sua seconda bambina, ed è chiaro che adesso non vede l’ora di stringerla tra le braccia.

Ad agosto Tania aveva annunciato sempre su Instagram di essere incinta per la seconda volta, ragione per cui aveva anche spiegato che non avrebbe proseguito il percorso per prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021. In quell’occasione aveva annunciato il sesso e aveva raccontato le emozioni di quel momento: “È stata una scelta davvero difficile. Da una parte la voglia di partecipare alla mia sesta olimpiade da mamma con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta”.

Quella formata da Tania Cagnotto e il marito Stefano Parolin, sposato con una cerimonia da favola nel 2016, è una famiglia pronta ad allargarsi: dopo Maya, nata nel 2018, i due diventeranno genitori di un’altra bambina. La campionessa non ha voluto dare nessun indizio sul nome scelto per sua figlia e probabilmente lo rivelerà al momento dell’annuncio della nascita.

Adesso che papà Giorgio è tornato a casa dopo aver combattuto contro il Covid, Tania potrà affrontare questi ultimi giorni prima del parto ancora più serena, pronta ad accogliere la sua bambina.