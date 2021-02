Tania Cagnotto, il tenero scatto su Instagram con Maya e il pancione

editato in: da

Un momento felice della sua vita privata: è quello che Tania Cagnotto ha voluto condividere con i suoi tantissimi follower pubblicando una dolcissima foto su Instagram.

Un’immagine che la ritrae in compagnia della primogenita: la piccola Maya è appoggiata sul pancione della mamma, che è in attesa della sorellina, e sembra essere quasi in ascolto.

Ad agosto Tania aveva annunciato sul social di essere incinta per la seconda volta, ragione per cui ha anche spiegato che non avrebbe proseguito il percorso per prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Tra le altre cose in quella occasione aveva scritto: “Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. È stata una scelta davvero difficile – ha confessato -. Da una parte la voglia di partecipare alla mia 6ª olimpiade da mamma con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta”.

Tempo dopo era stato svelato il sesso del bebè in arrivo che ha raccontato essere nuovamente una femmina. Tania Cagnotto e il marito Stefano Parolin si sono sposati nel 2016 e hanno già avuto una bimba, la primogenita è Maya nata nel 2018. Ora si apprestano a dare alla luce una nuova vita.

Tania Cagnotto nel corso dei mesi ha tenuto aggiornati i suoi fan con numerosi scatti che la immortalano, bellissima e felice, mentre vive questa seconda gravidanza. A quanto pare il parto è sempre più vicino, come lei stessa ha chiarito nella didascalia di una foto di fine gennaio in cui spiega che manca un mese.

Ora è tornata a incantare i suoi numerosissimi follower (che ammontano a oltre 391 mila) con un’immagine che la vede insieme alla primogenita. Le due sono immortalate in un momento di grande dolcezza, mentre la piccola sembra essere intenta ad “ascoltare” la pancia. A corredare la foto le parole di Tania: “Chissà cosa si diranno quelle due” accompagnate da alcune emoji con i cuori e dagli hashtag sorelline e ti aspettiamo.

Un periodo speciale per Tania Cagnotto che si appresta a vivere un’emozione unica: quella di diventare mamma per la seconda volta.