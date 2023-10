“MTV Cribs Italia” ci porta a casa di Tania Cagnotto, la campionessa olimpica che conserva le medaglie in salotto

MTV Cribs Italia continua a svelare quel che si cela dietro le porte delle dimore dei personaggi più famosi. La nuova puntata del programma in onda sul canale Sky 131 e in streaming su NOW e Paramount +, dopo averci mostrato la tecnologica dimora delle sorelle albine della moda Matilde e Angelica Aureli, racconta la grande villa cittadina di Tania Cagnotto, la più grande campionessa di tuffi italiana.

Tania Cagnotto, la sua villa piena di medaglie

Tania Cagnotto conduce una vita tranquilla nella sua grande villa di Bolzano, dove vive assieme alle figlie e al marito Stefano. Una casa che si trasforma in un luogo di ricordi, con medaglie, premi e cimeli tutti ben esposti, per non dimenticare mai gli ineguagliabili successi raggiunti da una delle più grandi atlete italiane.

Fonte: MTV Cribs Italia

Nel salotto, il luogo più vivo della casa, proprio sopra il divano su cui la famiglia di riunisce per trascorrere serene serate di relax, spicca, appeso alla parete chiara, un enorme planisfero in legno. È il ricordo di tutti i luoghi del mondo che Tania Cagnotto ha potuto conoscere grazie alla propria carriera da tuffatrice professionista. E dal mondo arrivano anche i numerosi orpelli che decorano la stanza: statuette di Buddha dall’India e preziosi abiti ricamati di origine africana.

Sulla parete opposta, dipinta di un particolare grigio sfumato, altri ricordi della campionessa. Medaglie, targhe della vittoria, coppe e cimeli sportivi sono tutti appesi a ridosso della grande porta che conduce nella cucina ad isola. Perché anche nei momenti di “vita normale” non si dimentichino mai le glorie del passato. D’altronde, perché nascondere le medaglie vista tutta la fatica che è costata vincerle…

Il grande giardino e la parete fotografica

Al piano terra, fuori dalla stanza dei cimeli sportivi, si apre un grande e verdissimo giardino. La villa di Tania Cagnotto si trova sì nella città di Bolzano, ma in una zona riparata e immersa nel verde delle colline ricche di vigneti dell’Alto Adige. È il luogo di pace della famiglia, dove prendere il sole sdraiati su sdraio e divanetti dal design moderno.

Fonte: MTV Cribs Italia

Al piano di sopra, invece, è nascosto il lato più materno della romantica tuffatrice. Nella parete principale della camera da letto di Tania Cagnotto e del marito Stefano è dipinto un grande albero, perché è qui che l’atleta ha finalmente messo radici. Nel muro a fianco, appese a fili di lucine, sono raccolte le polaroid che immortalano le loro bambine e la famiglia intera nei suoi momenti più teneri e divertenti.

Tania Cagnotto e Stefano Parolin, una famiglia unita

Da quando si è ritirata dalla carriera atletica, Tania Cagnotto si dedica a tempo pieno alla sua famiglia. Sposata con il non famoso commercialista Stefano Parolin dal 2016, la tuffatrice è felice mamma di due bambine: Maya, 5 anni, e la piccola Lisa arrivata nel 2021. “Mi sono ritirata, ho scelto la famiglia” aveva confidato la campionessa a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo.

La piscina, però, non è stata del tutto abbandonata: “Vorrei dare ancora qualcosa a questo sport”. Passione, quella per i tuffi, che ha già iniziato a condividere con la piccola Maya: “L’ho già portata in piscina ed è proprio attratta dall’acqua, ci starebbe ore. È un pesciolino, ha imparato a stare a galla e si diverte molto anche a tuffarsi. Si vede che è questione di Dna”.