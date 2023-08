Chiara Ferragni, anche un tuffo scatena polemiche: che reazione

Fonte: IPA Polemica sul tuffo di Chiara Ferragni

Ogni gesto, ogni storia e opinione espressa è motivo di polemica, se la protagonista si chiama Chiara Ferragni. Basti pensare al numero di discussioni social nate in merito alle sue vacanze. Si è parlato, ad esempio, del fatto d’aver trascorso parte di questo periodo lontana dal marito Fedez e dai figli Leone e Vittoria.

Dipinta come una madre snaturata, da alcuni, sempre pronta a volare via dalle proprie responsabilità. C’è stato poi il caso Sicilia, nel quale alcuni hanno volontariamente deciso di ignorare le date e gli orari dei suoi post, tacciandola di mancanza di sensibilità. L’elenco sarebbe però particolarmente lungo, considerando come online, almeno per gli utenti italiani, le pare abbia un bersaglio sulla schiena. L’ultima colpa? Un presunto tuffo ritoccato per un post Instagram.

Il tuffo della discordia

Chiara Ferragni è in piena modalità relax. Si sta godendo il mare di Ibiza insieme alla sua famiglia, senza mai smettere di aggiornare i propri profili. Una foto, in particolare, ha attirato l’attenzione dei fan.

Si tratta di un vero e proprio tuffo perfetto, che ha fatto sollevare qualche sopracciglio. Tutti increduli dinanzi alla possibilità che la celebre influencer potesse esibirsi in una forma del genere. In breve tempo è stata accusata d’aver modificato tutto. Partita così la caccia al dettaglio che provasse il fotomontaggio.

Gambe tese perfettamente, capelli in ordine e tanti saluti a Tania Cagnotto. Una situazione che ha dell’assurdo. Pensare che così tante persone possano trovare soddisfacente tentare di mandare alla gogna un personaggio pubblico unicamente per un tuffo.

E se anche si tratti di un fotomontaggio, chi avrebbe mai danneggiato? È un po’ preoccupante pensare all’attenzione per i dettagli dimostrata da tantissimi utenti. Dai capelli già citati, in lotta con la gravità, apparentemente, alle mani che scompaiono nell’acqua, senza sfiorarla, dicono.

Non si è fatta attendere la reazione della stessa Chiara Ferragni, che ha voluto dire la sua sul caso fotoritocco. Sul suo account TikTok ufficiale ha deciso di pubblicare il video originale del tuffo, commentando il tutto con una risata. In effetti qualche differenza la si vede e l’influencer non smentisce l’uso del ritocco. Quel sorriso, però, è tutto ciò di cui avremmo bisogno. Di un po’ di leggerezza nell’affrontare i social e le loro dinamiche, quando rientranti in questa sfera.

La casa dei Ferragnez a Ibiza

Come detto, dopo una fase separati, Chiara Ferragni e Fedez si sono ritrovati. Attualmente la famiglia al completo è a Ibiza, dopo aver toccato diverse tappe in Italia. Non è la prima volta che scelgono l’isola per le proprie vacanze, anzi. Negli ultimi anni i fan li hanno spesso ammirati in questa grande villa, arricchita da una vista da sogno e ulivi profumati.

Immancabile la piscina, che è a sfioro e dà sulla campagna circostante. All’interno un grande salotto con soffitto caratterizzato da travi interne. Immancabile il campo da basket, considerando la grande passione di Fedez per questo sport. Spazio però anche per una pista da bowling privata, per la perfetta serata in casa con gli amici.