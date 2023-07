“Chiara Ferragni e Fedez separati in casa”. Lei replica e mette tutti a tacere

Chiara Ferragni e Fedez si sono separati? A detta dell’imprenditrice digitale, proprio no. Ad alimentare le voci sulla possibile fine del loro matrimonio sono state le vacanze che hanno trascorso divisi. Lui ha inoltre scelto di ridurre drasticamente il presidio sui social, limitandosi a pochissime foto per lasciare spazio alla famiglia e al lavoro, che è tornato a farsi impegnativo dopo i mesi successivi alla forte depressione che l’aveva colpito a seguito della delicata operazione a cui si era sottoposto per la rimozione di un tumore al pancreas. La separazione sembra però essere lontanissima dalla realtà, almeno a detta dell’influencer, che respinge al mittente ogni illazione sulla sua famiglia.

Fedez e Chiara Ferragni separati, la verità

I commenti sotto ai post di Chiara Ferragni si contano a centinaia e, a chi sostiene che siano separati in casa, risponde direttamente lei. E in modo perentorio: “No, e piantatela con ste cavolate”. Parole, queste, che smentiscono categoricamente ogni tipo di crisi con Fedez. Crisi che peraltro non c’è mai stata, nonostante le voci insistenti che si sono rincorse dopo il Festival di Sanremo: anzi, le difficoltà li hanno uniti più di prima.

A raccontare del suo periodo difficilissimo è stato lui, direttamente sui suoi profili social, nei quali ha spiegato di aver trascorso dei momenti complicati a seguito di una terapia sbagliata, scelta per superare il trauma dell’intervento per asportare il tumore: “Non appena mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas — per quanto privilegiato io possa essere — ho vissuto un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale e mi sia affidato solo a psicofarmaci… A gennaio mi è stato prescritto questo psicofarmaco antidepressivo molto potente che mi ha cambiato, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche effetti collaterali molto forti dal punto di vista fisico fino al punto da provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera”.

E su Chiara Ferragni, aveva raccontato: “In questo periodo ne sono state dette di ogni, ma mia moglie è l’unica persona che mi è stata al fianco. Mi dispiace abbia dovuto subire una tempesta di m. mediatica totalmente immeritata”. Nessuna crisi, quindi, ma solo un momento delicato che hanno superato insieme, grazie all’amore che nutrono l’uno per l’altra e per i figli Leone e Vittoria.

La nuova casa a CityLife

I progetti futuri della famiglia suggeriscono qualcosa di molto diverso dalla separazione. I Ferragnez sono infatti in procinto di trasferirsi nella nuova casa, di proprietà, che stanno finendo di ristrutturare in un’area adiacente a quella dove già si trovano. Dalle prime immagini condivise dall’influencer su Instagram, vediamo che c’è stata davvero cura per ogni dettaglio. Dal camino in soggiorno ai bagni placcati in marmo: manca ancora un po’ perché i lavori siano terminati, ma lei spera che il trasferimento possa avvenire entro l’autunno del 2023.

La scelta di trasferirsi è stata maturata col tempo, ma hanno deciso comunque di rimanere a CityLife, dove dicono di trovarsi molto bene. Il loft dove risiedono è in affitto quindi, per loro, era certamente arrivato il momento di avere la loro abitazione di proprietà.

L’addio al cane Matilda

Dopo 13 anni di amicizia, Chiara Ferragni ha detto addio alla sua Matilda. La sua bellissima bulldog francese le è stata accanto in tutti i momenti importanti della sua vita, dal matrimonio alla nascita dei suoi figli. Da tempo soffriva di problemi di salute ma l’amore che la sua famiglia provava per lei è stata la cura più efficace per superare ogni cosa. Oggi, 29 luglio 2023, l’imprenditrice digitale dice addio alla sua migliore compagna d’avventure.

“In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia”, ha scritto nel suo addio su Instagram, che in pochissimo tempo ha raccolto centinaia di like.

Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia – ha aggiunto Chiara Ferragni – ieri, dopo averti salutata per l’ultima volta ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù. E lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola perché cosi potevamo salutarti sempre anche noi”.