Chiara Ferragni e Fedez (di nuovo) aria di crisi: su Instagram le vacanze separate

Lei alle Eolie in compagnia degli amici, lui in Sardegna con i figli: Chiara Ferragni e Fedez si stanno concedendo delle vacanze seprarati, alimentando (nuovamente) le voci di una possibile crisi. Indiscrezioni con cui la coppia più popolare d’Italia fa i conti ormai da diversi mesi, ma la cui verdicità è stata più volte smentita. E fare allarmismo, con l’estate ancora in corso, potrebbe essere prematuro: l’imprenditrice digitale e il rapper potrebbero avere in serbo per il mese di agosto un rilassante viaggio in famiglia, mettendo a tacere il gossip.

Chiara Ferragni, il tour in catamarano

Pronta a dettar moda anche in fatto di vacanze, Chiara Ferragni ha rinunciato a relais da Mille e una Notte ed esotici hotel per concedersi un tour delle Eolie in catamarano. Dopo aver assistito all’anteprima del film Barbie a Milano, l’influencer è volata in Sicilia con alcuni amici per vivere la sua esperienza vacanziera ‘on board’. Partita da Lipari, l’imprenditrice sta vivendo una vera e propria full immersion tra le sette isole che compongono l’arcipelago: dalle spiagge cristalline di Panarea alla natura incontaminata di Filicudi, passando per i sentieri di trekking panoramici di Stromboli e i paesaggi mozzafiato di Vulcano. Senza dimenticare le prelibatezze gastronomiche del posto.

L’imbarcazione su cui viaggia la compagnia della Ferragni è ovviamente dotata di tutti i confort: le cabine degli ospiti sono finemente arredate e personalizzate, e non mancano spazi in comune in cui concedersi una grigliata o un pasto in compagnia. Un viaggio di circa sette giorni all’insegna del relax ma anche dell’avventura, che dopo i numerosi impegni lavorativi sta permettendo a Chiara di fare il pieno di energie.

Fedez, in Sardegna con Leo e Vitto

Vacanze decisamente più casalinghe, invece, per Fedez. Il rapper è infatto volato in compagnia dei due figli Leone e Vittoria in Sardegna, pronto a trascorrere qualche giorno nella residenza estiva di famiglia. Con loro ci sono anche Davide Marra, collega di ‘Muschio Selvaggio’, e la sua fidanzata Alex Mucci. Se Chiara Ferragni si divide tra escursioni e relax in spiaggia, suo marito sta invece assecondando la sua vena paterna, dedicandosi a giochi e travestimenti con i figli.

Nonostante l’ironia dilagante nei post condivisi dal cantante per raccontare il suo soggiorno in Sardegna, in molti hanno notato un dettaglio preoccupante: Fedez è apparso piuttosto magro, portando i fan a chiedersi se il motivo di una forma fisica non esaltante sia proprio da collegarsi ad una crisi con la sua dolce metà o, peggio ancora, a problemi di salute.

Sarebbe tuttavia prematuro lanciarsi in supposizioni allarmanti: all’inizio del mese la coppia aveva condiviso qualche giorno di relax a Como, e in più occasioni Fedez e Chiara hanno dichiarato di avere visioni differenti in merito alle vacanze, con la prima più propensa a divertirsi e socializzare, e il secondo più amante del relax e dei momenti di solitudine. I due potrebbero aver deciso di assecondare le rispettive nature e concedersi quel margine di indipendenza che, anche nelle famiglie più solide, è bene mantenere per evitare di cadere nella trappola della routine.