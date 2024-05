Fonte: Ansa Gigi D'Alessio

“20000 euro per risistemargli tutto”: questo è quanto si apprende dalle intercettazioni di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, ora accusato di corruzione, che con queste parole si riferisce a Gigi D’Alessio. La pratica in questione, riferita certamente a un problema di natura fiscale, sarebbe stata quindi sistemata a fronte di un cospicuo versamento di decine di migliaia di euro a favore di Riccardo Cameo, finito ai domiciliari con altri due dirigenti dal 17 aprile scorso.

Le accuse contro Gigi D’Alessio

Da qui, la necessità di un controllo su Gigi D’Alessio la cui posizione sarebbe comunque molto diversa rispetto a quella dell’accusato, poiché si tratterebbe di una serie di vicende già accertate e archiviate. La Polizia sottolinea: “Si rileva come Gigi D’Alessio sia stato coinvolto, negli anni 2016-2017, in alcune inchieste della Procura in relazione alla commissione di reati contabili connessi alla società Ggd srl di cui il cantante è stato socio unico. I procedimenti sembrano essere stati almeno in parte archiviati. Non può escludersi che la condotta riferita da Cameo sia avvenuta proprio nel suddetto periodo temporale. Per questo si ritiene che la vicenda sia meritevole di approfondimento”.

Le dichiarazioni sono pescate da un’intercettazione ambientale del funzionario di Agenzia delle Entrante mentre si trovava in compagnia di una tributarista e di sua nipote. La data è quella del 5 dicembre 2022: “Ormai dopo la pratica di quel cantante là…”, ma non ricorda il nome e viene così aiutato dalla nipote, “Sì, Gigi D’Alessio…sentivo le sirene…dico…stavolta m’acchiappano…”. Le sue dichiarazioni non si fermano qui: “Poi non avevo fatto niente di che, l’avevo solo risistemata quella pratica…avevo pigliato 20mila euro capito? Però gli avevo riaggiustato la dichiarazione ma non è che io non l’avevo fatto pagare…”. Da qui, il controllo della Polizia che annuncia ulteriori accertamenti.

Cosa rischia Gigi D’Alessio

Per il momento, non ci sono procedimenti a carico dell’artista partenopeo ma solo dei controlli volti all’accertamento delle sue eventuali responsabilità in merito alla vicenda. Rimane inoltre da appurare l’attendibilità delle dichiarazioni di Cameo e capire in quale contesto siano state rese. Di certo, le accuse mosse nei confronti di Gigi D’Alessio sono molto gravi, motivo per il quale si rende assolutamente indispensabile un approfondimento di quanto esposto dal funzionario dell’Agenzia delle Entrate arrestato per corruzione e in attesa di giudizio.

Da parte del diretto interessato non ci sono state dichiarazioni, com’era lecito aspettarsi, e probabilmente sta aspettando di pronunciarsi nelle sedi opportune. La sua compagna Denise Esposito è incinta della sua sesta figlia, attesa a due anni dalla nascita del piccolo Francesco, mentre è in procinto di diventare nuovamente nonno grazie a Ilaria, avuta dal matrimonio con Carmela Barbato. Nei giorni scorsi, è stato a Disneyland con la compagna, il piccolo Francesco e Andrea, il quarto figlio avuto con Anna Tatangelo. In questi giorni sta inoltre tenendo il firmacopie per il suo ultimo album, Vulcano Buono, che presenta davanti ai fan. Le date rimangono confermate e non ci sono altre notizie in merito. Gigi D’Alessio non ha commentato le ultime vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto, seppur in maniera collaterale.