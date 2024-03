Gigi D’Alessio svela il sesso del sesto figlio e dice sì a Sanremo

Fonte: IPA Gigi D'Alessio con la compagna Denise Esposito

Tanti cambiamenti nella vita di Gigi D’Alessio. L’artista sta per allargare la famiglia con un sesto figlio e molto probabilmente sarà alla guida del prossimo Festival di Sanremo. Dopo l’addio di Amadeus e i no di Antonella Clerici e Carlo Conti, sono salite le quotazioni del musicista napoletano. E l’ex compagno di Anna Tatangelo non si è tirato di certo indietro, anzi, si è detto pronto ad una sfida del genere, che rappresenterebbe un traguardo molto importante nella sua lunga carriera.

Gigi D’Alessio aspetta il sesto figlio dalla compagna Denise Esposito

“Ormai a fare figli in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi”, ha scherzato Gigi D’Alessio in una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Se per il napoletano è in arrivo il sesto, il collega siciliano è padre di nove bambini. “Con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome”, ha aggiunto senza però svelare di preciso quando nascerà la piccola, che arriva a un anno dalla nascita di Francesco.

L’ennesima gioia nella vita privata di Gigi D’Alessio, padre pure di: Claudio, 36 anni, Ilaria, 32, Luca (in arte LDA, ex allievo di Amici), 20, avuti dall’ex moglie Carmela Barbato e Andrea, nato nel 2010 dall’unione con Anna Tatangelo. “Claudio è un grande sognatore. Se si mette in testa una cosa, la fa. E la fa bene. Ilaria è la più ‘secchiona’ della famiglia. Studia tanto, si batte per i diritti umani. Luca mi somiglia, è molto sensibile – ha confidato Gigi – Andrea a casa lo chiamiamo “il principe”, lui è molto dolce. Francesco è il nostro cucciolo che bacia tutti“.

Non solo sei figli, a 57 anni, Gigi D’Alessio è già nonno di tre nipoti grazie al primogenito Claudio: Noemi, 17 anni, Sofia, 5 e Giselle, 3. Una grande famiglia dove si è inserita bene Denise Esposito, compagna del cantautore da circa tre anni. Grande fan di Gigi, i due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e da allora non si sono più lasciati nonostante la differenza d’età. Denise è nata nel 1992, proprio come la figlia di D’Alessio, con la quale ha un ottimo rapporto.

Gigi D’Alessio pronto per il Festival di Sanremo 2025

Al di là dei suoi impegni familiari, Gigi D’Alessio continua ad essere molto attivo sul fronte lavorativo. Tra televisione e concerti, è in lizza per presentare il prossimo Festival di Sanremo. Nell’ultimo periodo sono infatti salite le quotazioni del cantautore partenopeo. E il diretto interessato si è detto pronto ad accettare una proposta del genere: “Quando si tratta di musica, accetto qualunque sfida. Ma la prima cosa che farei sarebbe andare a casa di Amadeus a chiedergli dei consigli, così come lui li ha chiesti a Pippo Baudo”.

La direzione artistica e conduzione di Sanremo sarebbe un altro tassello importante nella lunga carriera di Gigi, che nel 2000 si è fatto conoscere al grande pubblico proprio grazie alla kermesse musicale, dove ha partecipato con Non dirgli mai. Oltre a D’Alessio la Rai starebbe valutando il nome di Alessandro Cattelan, anche lui pronto ad accettare un impegno del genere.