Gigi D’Alessio di nuovo papà, è nato Francesco: l’annuncio su Instagram

Il giorno più bello è arrivato. Gigi D’Alessio ha annunciato la nascita di Francesco, il suo quinto figlio, avuto dalla compagna Denise Esposito. Il cantautore partenopeo è intervenuto sul suo canale Instagram per condividere col pubblico questo momento di grande gioia, con il quale ha anche rivelato il nome scelto per il piccolo.

Gigi D’Alessio papà, il suo benvenuto a Francesco

“Benvenuto alla vita”. Solo poche parole per esprimere la felicità del momento e per introdurre il suo quinto figlio in questo mondo, nel quale sarà protetto dall’amore dei suoi tanti fratelli. Una nascita attesa, per l’artista, che ha però tenuto la sua compagna – Denise Esposito – lontana dal clamore dei riflettori. Una storia, la loro, che è sbocciata ed è esplosa nel riserbo più totale, sebbene siano stati impossibilitati a nascondere il pancione che cresceva giorno dopo giorno.

Le parole che sono seguite all’annuncio della gravidanza di Denise Esposito sono state tante, ma il cantautore ha sempre preferito non replicare e viversi questa nuova pagina della sua vita in maniera serena, senza permettere che qualcuno si intromettesse in questo nuovo amore. Tuttavia, la notizia di un quinto figlio in arrivo aveva comunque sorpreso.

Dopo la fine della sua lunga relazione con Anna Tatangelo, si riteneva infatti che D’Alessio volesse rimanere da solo per un po’ di tempo, se non altro per riordinare le idee. La vita, talvolta, segue però delle vie inimmaginabili. E quelle vie lo hanno condotto fino all’amore per Denise che ha coronato con la nascita di un figlio, il quinto, dopo quelli avuti dalle relazioni precedenti.

I figli avuti da Carmela Barbato

Nonno per due volte grazie al maggiore dei suoi figli Claudio, Gigi D’Alessio è diventato padre da giovanissimo. Sua moglie, Carmela Barbato, lo ha infatti reso padre di Claudio, Ilaria e Luca. Quest’ultimo è attualmente impegnato ad Amici di Maria De Filippi, dove sta facendo valere il suo talento artistico (non senza qualche difficoltà).

Oltre a essere un artista amato da tutti, D’Alessio è un padre presente e attento a tutte le esigenze dei suoi figli. Nonostante le tante difficoltà affrontate a seguito della separazione, ha voluto tenere i figli al primo posto, instaurando con loro un rapporto strettissimo e solido che è anche il filo che lega tutti i fratelli.

La lunga relazione con Anna Tatangelo

Francesco, l’ultimo arrivato di casa D’Alessio, può contare sull’amore di ben tre fratelli e una sorella. Oltre ai figli avuti da Carmela Barbato, l’artista è papà di Andrea, avuto da Anna Tatangelo. La lunghissima storia d’amore con la bella cantante di Sora si è conclusa dopo molti anni d’amore e con una sofferenza che è stata tangibile da entrambe le parti.

Per lei, si è però aperto un nuovo capitolo romantico con Livio Cori, con il quale ha ritrovato finalmente la serenità, mentre lui ha formato una nuova famiglia con Denise Esposito. La notizia della nascita di Francesco è immediatamente rimbalzata sui suoi canali ufficiali, ai quali ha concesso la prima targa ufficiale del piccolo: un bellissimo maschietto lungo 49,5 cm, per 3,250 kg.