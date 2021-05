Barbara D’Urso: Pomeriggio 5 e Domenica Live chiudono

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

Pomeriggio Cinque e Domenica Live, programmi cult di Barbara D’Urso chiudono, ma torneranno nella prossima stagione. Se due anni fa lo show pomeridiano, in onda su Canale Cinque, si era interrotto a metà giugno, nel 2021 terminerà con un leggero anticipo. Mentre il contenitore domenicale proseguirà per qualche altra puntata.

Secondo le ultime notizie diffuse da DavideMaggio, Pomeriggio Cinque dovrebbe concludersi il 28 maggio, mentre per Domenica Live il futuro è ancora incerto. Al posto del programma pomeridiano, seguito da moltissimi telespettatori, dovrebbe andare in onda un film. Dalle 16.55 invece inizieranno le puntata di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, la nuova fiction con Can Yaman che promette ottimi ascolti sulla scia di Daydreamer – le ali del sogno.

Regina della tv, donna forte e conduttrice molto amata, Barbara D’Urso anche in questa stagione televisiva ha guidato diversi programmi. La presentatrice infatti è stata al timone di Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso, affrontando temi d’attualità e argomenti più leggeri legati al gossip. Con la creazione dei nuovi palinsesti cresce l’attesa per scoprire quale sarà il futuro della D’Urso che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe allontanarsi da Mediaset per iniziare una nuova avventura.

Qualche settimana fa Dagospia aveva parlato di un’apertura nei confronti della Rai, mai confermata. Soprattutto perché Giancarlo Scheri, direttore di Canale Cinque, ha più volte confermato la sua fiducia e stima nei confronti della D’Urso.

“Su Canale5 bilancio vincente per Live- Non è la D’Urso: segna il record assoluto della stagione e conclude la terza edizione confermandosi programma di infotainment più visto della domenica sera”, aveva svelato in un comunicato dopo la chiusura anticipata del programma, affermando che: “Barbara D’Urso è sinonimo di grande energia e passione per il proprio lavoro”.

Per ora non è ancora stata stabilita una data per il ritorno dei tre programmi condotti della presentatrice. Nonostante ciò la D’Urso, salutando il pubblico di Live nell’ultima puntata era stata molto chiara riguardo il suo ritorno in video. “Noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno – aveva chiarito -, ci vediamo domenica prossima con in diretta da subito dopo pranzo, anzi, secondo me starete ancora mangiando, per 4-5 ore di diretta e ci vediamo domani per Pomeriggio Cinque, come vedete ci sono e ci sarò sempre”.