Mr Wrong, Can Yaman torna in tv: 5 cose da sapere sulla serie turca

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Per la gioia di tutte le fan di Can Yaman, l’attore turco tornerà sul piccolo schermo con una nuova serie dal titolo Mr Wrong – Lezioni d’amore (Bay Yanlis nella versione originale). Dopo il successo di Daydreamer – Le ali del sogno e Bitter Sweet – Ingredienti d’amore l’affascinante interprete sarà il protagonista di una soap romantica ricca di colpi di scena.

Quando andrà in onda

È da tempo che circolano rumors sulla serie turca Mr Wrong, che è stata già trasmessa in altri paesi e ha riscosso un grande successo internazionale.

Dopo voci che volevano il ritorno di Can Yaman per questa primavera, è arrivata la conferma ufficiale da parte di Mediaset: la serie andrà in onda dal 18 giugno, ogni venerdì in prima serata su Canale 5. Sarà possibile vedere gli episodi in streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.

La trama della serie

Nella serie Can Yaman vestirà i panni di Özgür Atasoy, proprietario di un ristorante-bar alla moda: ricco e affascinante è un un ragazzo che ha grande successo con le donne, ma ha perso fiducia nell’amore e non vuole più impegnarsi seriamente.

Ezgi Inal, la sua nuova vicina, romantica e sognatrice, sta cercando ancora di curare le ferite causate dalla recente fine della sua relazione. Il suo obiettivo è solo uno: trovare l’amore della sua vita, l’uomo giusto che possa finalmente portarla all’altare.

Ezgi e Özgür stringeranno un accordo: lei dovrà fingere di essere la sua fidanzata, e lui ricambierà con alcuni consigli su come conquistare un uomo. I due impareranno a conoscersi e proveranno a capirsi, ma le cose si complicheranno quando scopriranno di essere vicini di casa.

Il cast di Mr Wrong

Come già accennato, Özgür è interpretato da Can Yaman, già protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno. Al suo fianco ci sarà Özge Gürel, che interpreta Ezgi e che aveva già recitato con lui in Bittersweet – Ingredienti d’amore (dove era la protagonista Nazli).

Mr Wrong – Lezioni d’amore è diretto da Deniz Yorulmazer. Nel cast ci sono anche Gurgen Oz, Fatma Toptas, Sarp Can Koroglu, Cemre Gumeli, Lale Basar.

Dove è stato girata la serie

Le riprese della serie Mr Wrong si sono svolte tra Bodrum, rinomato centro turistico balneare turco e la splendida Istanbul. Come succede spesso nelle produzioni turche, la messa in onda è stata praticamente contemporanea alle riprese.

Le indiscrezioni sulle puntate

La serie turca, pensata per un pubblico internazionale, è composta da 14 episodi da 130 minuti circa. A causa dei bassi ascolti Mr Wrong – Lezioni d’amore è stata cancellata e non ci sarà quindi una seconda stagione.

Secondo dei siti turchi la causa della cancellazione sarebbe dovuta un forte litigio tra due protagoniste, Özge Gürel che interpreta Ezgi e Fatma Toptaş alias Cansu, già note al pubblico italiano perché hanno recitato insieme nella serie Cherry Season – La stagione del cuore.