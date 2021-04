Barbara D’Urso, indiscrezioni sull’addio a Mediaset: la Rai smentisce

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

Una delle conduttrice più amate della televisione è Barbara D’Urso: tanti i suoi programmi che, nel corso degli anni, l’hanno resa uno dei personaggi più noti e seguiti del piccolo schermo. Ormai da tempo la presentatrice è la regina dei palinsesti Mediaset, con una serie di trasmissioni che la vedono andare in onda e impegnata per diversi giorni della settimana.

Di recente, però, Dogospia aveva lanciato un’indiscrezione su un possibile addio a Mediaset per un futuro in Rai, parlando del fatto che la conduttrice stesse provando a intavolare delle trattative. A quanto pare – sempre secondo quanto riportato da Dagospia – la Rai non sarebbe interessata.

Le ipotesi in merito alla prossima stagione televisiva di Barbara D’Urso sono nate dopo la chiusura, con qualche settimana di anticipo, della trasmissione Live – Non è la D’Urso.

Lei stessa, però, quando aveva salutato i telespettatori del contenitore serale aveva rassicurato circa la sua presenza nel palinsesto televisivo. In quell’occasione aveva affermato: “È l’una e 22 circa è l’ora del pigiamino – aveva detto -, noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno, ci vediamo domenica prossima in diretta da subito dopo pranzo, anzi, secondo me starete ancora mangiando, per 4-5 ore di diretta e ci vediamo domani per Pomeriggio Cinque, come vedete ci sono e ci sarò sempre”. Da quanto affermato dalla stessa Barbara, quindi, l’appuntamento con Live – Non è la D’Urso tornerà dal prossimo autunno in prima serata, mentre lei resta molto presente nell’attuale palinsesto.

Va ricordato, infatti, che la conduttrice è molto impegnata: va in onda dal lunedì al venerdì con Pomeriggio Cinque e, l’ultimo giorno della settimana, con Domenica Live, l’appuntamento che dal 4 aprile è stato riproposto in una versione più lunga scontrandosi con Mara Venier e perdendo gli ascolti.

Le conferme sulla fiducia alla conduttrice erano arrivate anche da Mediaset che, con un comunicato, aveva parlato della chiusura di Live – Non è la D’Urso: “Su Canale5 bilancio vincente per Live- Non è la D’Urso: segna il record assoluto della stagione e conclude la terza edizione confermandosi programma di infotainment più visto della domenica sera”.

Certo è che sul ruolo della presentatrice durante la prossima stagione televisiva sono circolate diverse indiscrezioni, come quella lanciata da Davide Maggio che vedrebbe in forse la sua presenza a Domenica Live.

Sulle ipotesi di un avvicinamento alla Rai, che a quanto pare non sarebbe interessata a intavolare una discussione con la conduttrice, o di un possibile addio a Mediaset Barbara D’Urso non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione.