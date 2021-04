“Barbara D’Urso via da Mediaset”: l’ipotesi che fa discutere

editato in: da

Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset? L’ipotesi fa discutere e riaccende i riflettori sul futuro di una delle conduttrici televisive più amate e seguite. Secondo quanto riporta Dagospia, il futuro della presentatrice potrebbe essere in Rai.

Dopo la chiusura di Live – Non è la D’Urso con qualche settimana d’anticipo, sono nate numerose ipotesi sulla prossima stagione televisiva e sui programmi che condurrà la D’Urso. Nel congedarsi dai telespettatori, la presentatrice aveva assicurato che sarebbe tornata presto a tenere compagnia ai fan. “È l’una e 22 circa è l’ora del pigiamino – aveva detto -, noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno, ci vediamo domenica prossima con in diretta da subito dopo pranzo, anzi, secondo me starete ancora mangiando, per 4-5 ore di diretta e ci vediamo domani per Pomeriggio Cinque, come vedete ci sono e ci sarò sempre”.

Poco dopo Mediaset aveva confermato la sua fiducia nei confronti della conduttrice: “Su Canale5 bilancio vincente per Live- Non è la D’Urso: segna il record assoluto della stagione e conclude la terza edizione confermandosi programma di infotainment più visto della domenica sera”, aveva spiegato l’azienda con un comunicato. Mentre il direttore di Canale Cinque, Giancarlo Scheri aveva aggiunto: “Barbara D’Urso è sinonimo di grande energia e passione per il proprio lavoro”.

Aspre critiche invece erano arrivate da Lucio Presta. “Con la chiusura di Live – Non è la D’Urso si scrive una pagina nuova in Mediaset – aveva commentato su Twitter -, inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con Domenica Live e Pomeriggio5 ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene”.

Per Dagospia, ora Barbara D’Urso avrebbe intavolato delle trattative con l’azienda e non è escluso che possa lasciare Mediaset nella prossima stagione, magari iniziando una nuova avventura in un’altra rete. Di certo non sarebbe la prima volta che un volto noto prende una decisione di questo tipo per iniziare un percorso innovativo. Per ora la D’Urso non ha commentato l’indiscrezione, ma la presentatrice si è sempre mostrata fedele a Mediaset e decisa a restare nell’azienda del Biscione.