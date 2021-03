Barbara D’Urso e Mara Venier: su Instagram il messaggio di stima che va oltre la tv

editato in: da

Nel mondo dello spettacolo ci sono amicizie che vanno oltre il piccolo schermo, oltre i gossip e le presunte rivalità: è il caso di Barbara D’Urso e Mara Venier, che nonostante la “concorrenza” lavorativa, hanno un legame di grande stima e affetto.

A dimostrarlo è stata la conduttrice napoletana, che su Instagram ha pubblicato un selfie con la nota collega, dedicandole un messaggio di rispetto e ammirazione:

Io e Mara ❤️ È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene.. Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire ❤️e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono 😜😂love you.

Immediato il repost della Venier, che ha commentato la foto dell’amica scrivendo: “Avanti tutta Barbara… rispetto, stima, amicizia, questo ci lega. E come dice Vasco ‘E siamo ancora qua.. eh già’. Col cuore”.

Com’è noto il programma Live – Non è la D’Urso ha chiuso i battenti proprio lo scorso 28 marzo, complici gli ascolti non proprio brillanti delle ultime puntate. Barbara però non rimarrà certo con le mani in mano: infatti la trasmissione del pomeriggio Domenica Live dall’11 aprile, avrà uno spazio aggiuntivo nel primo pomeriggio, dividendosi in due sezioni.

Ci sarà una prima parte, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, che sarà dedicata all’informazione e all’attualità, mentre la seconda, fino alle ore 18.45, che vedrà ancora una volta protagonisti i principali volti del mondo dello spettacolo. Barbara D’Urso avrà così ben 4 ore di diretta, nelle quali mixerà l’intrattenimento e l’informazione della domenica.

Da parte dei vertici di Mediaset del resto sono arrivate solo parole di stima per la conduttrice: “Barbara D’Urso è sinonimo di grande energia e passione per il proprio lavoro”.

Una parte dello show coinciderà inevitabilmente con Domenica In, che grazie agli ascolti e all’affetto del pubblico pare che continuerà fino a fine giugno, impegnando così ancora per qualche mese Zia Mara.