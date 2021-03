Domenica In, Orietta Berti: “Ho rischiato di saltare Sanremo”

editato in: da

Reduce dal successo social dopo Sanremo 2021, Orietta Berti torna a Domenica In per raccontare la sua musica e il suo rapporto con il pubblico. La scelta di portare una melodia tipicamente italiana si è rivelata vincente, come ha spiegato a Mara Venier: “La musica italiana è quella apprezzata in tutto il mondo”.

I look stravaganti che ha sfoggiato sul palco dell’Ariston sono stati ripresi in un lungo video nel quale è comparsa anche la conchiglia di pelliccia col suo nome sulle spalle. Come ha ricordato durante l’intervista, i vestiti portati al Festival di Sanremo hanno anche rappresentato un rischio per Orietta Berti, che ha dovuto spiegarsi con le forze dell’ordine per aver sforato il coprifuoco.

L’emozione ha vinto anche il marito Osvaldo, che la segue da sempre e in ogni passo della sua carriera. Paterlini, spesso nominato da Orietta nelle sue interviste, è inoltre solito darle diversi consigli sulle interpretazioni: “Devi essere meno tecnica, devi cercare di emozionarti di più”.

Orietta Berti è stata anche sul punto di rinunciare al Festival di Sanremo, quando ha avuto il Coronavirus. “Ho rischiato di saltare Sanremo – ha spiegato – sono stata molto male”. La paura di restare senza voce si è risolta nelle settimane successive, nelle quali si è ripresa completamente. L’artista emiliana ha così deciso di partecipare alla gara, a cui ha preso parte con Quando Ti Sei Innamorato.

Lontana dal palco dell’Ariston per 29 anni, Orietta Berti è tornata a Sanremo per un caso fortuito, dopo che il suo manager aveva deciso di iscriverla alla competizione con diversi brani. Quando Ti Sei Innamorato, scelto per la gara, è la sua storia d’amore con Osvaldo ma anche quella di tutte noi. Il video ufficiale legato al brano è ultra-moderno, con immagini e figure in 3D.

Orietta Berti ha anche svelato quale sia il suo desiderio più grande, che è già stato esaudito. L’Usignolo di Cavriago ha festeggiato i suoi primi 54 anni di matrimonio, coronati da un clamoroso ritorno sul palco del Teatro Ariston. La sua voce e la sua interpretazione hanno messo d’accordo tutti, pubblico e critica. La conquista dei giovani è stata la vittoria più grande: Orietta è diventata la regina dei social grazie al suo carisma e ai suoi look audaci. Incredibile l’outfit con le conchiglie sulla parte anteriore, riproposto anche in un video cult trasmesso a Domenica In.