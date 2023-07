Chiara Ferragni in Sicilia, scoppia una polemica inventata: la rabbia di Fedez

Fonte: IPA Polemiche contro Chiara Ferragni per i suoi post in Sicilia

È ancora di moda fare polemica gratuita (e inventata) su Chiara Ferragni? È evidente come qualcuno sui social pensi di sì, dal momento che la celebre content creator si è ritrovata nuovamente accerchiata da post d’attacchi e insulti.

Il motivo? Le foto pubblicate in Sicilia, ma soprattutto la sua incapacità di prevedere cosa sarebbe accaduto di lì a poco. La pubblicazione di certe immagini è stata giudicata indelicata, ignorando in maniera volontaria l’orario di tali scatti.

Da anni Chiara Ferragni è impegnata nell’esaltare il turismo italiano. Invece di “scappare all’estero”, da tempo ha scelto di dare risalto al proprio Paese. Sia chiaro, il turismo in Italia non dipende da lei. È di certo importante, però, che il suo enorme seguito social riceva regolarmente immagini delle bellezze delle nostre regioni, anche di quelle un po’ meno attenzionate oltreoceano.

Scendiamo nel dettaglio di questa polemica priva di senso, che ha visto anche l’intervento di Fedez, in un Paese costantemente a caccia di capri espiatori.

Tutti contro Chiara Ferragni

Sono giorni che Chiara Ferragni si trova in Sicilia. Si sta godendo il sole e il mare delle isole Eolie, pubblicando come suo solito svariate foto, video e storie su Instagram. È in compagnia di un gruppo di amici, mentre Fedez è con i figli Leone e Vittoria altrove, affiancato da Mr Marra.

Tutto rientra nella sfera della normalità o almeno così credeva l’influencer. Di colpo si è ritrovata a dover fronteggiare numerosi post ostili, commenti agguerriti e titoli di siti web. Tutto a causa di quei post, reputati fin troppo sereni e gioviali, considerando lo stato d’emergenza in Sicilia.

Un giorno fa ha pubblicato una sua foto con la dicitura: “Sicilia bedda”, ma a generare particolare scalpore, in termini di commenti degli utenti, è stato lo scatto successivo. La si vede in barca e si legge “A good Monday”. In tantissimi si sono sentiti in diritto di riversare tutta la propria comprensibile frustrazione nei confronti della nota influencer.

È ricca e famosa, quindi un po’ se lo merita, come si dice per chi lavora nel cinema e nella moda. “Sei imbarazzante. Stiamo bruciando, morendo, fallendo, faticando. Ma tu ti localizzi, tagghi, mostri e vendi in Sicilia”. Tanti i commenti di questo tipo, giunti generalmente a distanza di 16 ore dal post originale.

La risposta di Fedez

Che l’Italia stia vivendo una condizione climatica a dir poco problematica è sotto gli occhi di tutti. In nessun caso, però, la Ferragni ha ignorato il terrificante rogo in Sicilia. Ha semplicemente pubblicato prima che ciò avvenisse. La si attacca per partito preso e questa è una storia che va avanti da molti, troppi anni.

Lei ha scelto la via del silenzio, conscia della sua buona fede. È stata però attaccata nuovamente perché ha scelto di pubblicare quest’oggi una storia inerente il nubifragio che ha travolto Milano. E la Sicilia? Ecco, una storia è stata dedicata anche a Palermo e ai suoi abitanti.

Si attacca una persona in vista con il solo intento di far del male, ignorando la data di certe foto o storie perché fa comodo. Ecco il senso dell’intervento social di Fedez. Il cantante ha pubblicato un tweet, poi cancellato: “La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina, quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Serviva proprio una polemica inutile”.