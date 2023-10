MTV Cribs Italia continua a sfornare delle “chicche” davvero interessanti. Il programma in onda sul canale Sky 131 e in streaming su NOW e Paramount + stavolta ha deciso di aprire le porte delle case da sogno di tre donne davvero uniche: da una parte quella della campionessa di tuffi Tania Cagnotto e dall’altra l’appartamento di Matilde e Angelica Aureli. Due sorelle, entrambe albine, diventate delle vere e proprie icone della moda che abbatte i cliché. Proprio la casa di queste ultime è protagonista della puntata del 29 ottobre: un bel colpo d’occhio, che unisce con eleganza tecnologia ed elementi naturali.

Matilde e Angelica, un appartamento progettato su misura

Erano appena delle bambine quando, totalmente per caso, un fotografo le ha immortalate mentre passeggiavano con la mamma. Quello è stato l’inizio di un percorso inaspettato per Matilde e Angelica Aureli, modelle tra le più amate della loro generazione ma decisamente diverse dai soliti stereotipi a cui siamo abituati. Le due sorelle sono albine e hanno un aspetto etereo e quasi di un altro mondo, con i sorrisi dolci di chi ha piena consapevolezza di sé e della propria condizione, ma anche di chi (purtroppo) ha dovuto imparare a esser “grande” troppo in fretta, costrette a fronteggiare il bullismo di chi non è mai andato oltre l’aspetto fisico.

Nessuna bruttura ha tarpato le ali a queste due sorelle che, nonostante siano diventate delle vere e proprie celebrità – fotografi e registi devono mettersi in fila per poter lavorare con loro – hanno deciso comunque di restare a vivere a Roma, insieme a mamma Beatrice e papà Alessandro, dai quali sono inseparabili. Anche grazie ai genitori Matilde e Angelica hanno la possibilità di vivere in uno splendido appartamento progettato su misura per le loro esigenze.

Luci ed elettrodomestici ipertecnologici a prova di albinismo

L’albinismo è una rara condizione genetica che provoca una riduzione o la totale mancanza di produzione della melanina, il pigmento che colora pelle, capelli e occhi. Ecco perché le due amatissime sorelle hanno questo aspetto tanto particolare, che sono riuscite a trasformare in un punto di forza, ed ecco perché la casa in cui vivono con i genitori possiede luminarie ad hoc che non urtano minimamente la loro sensibilità a determinati tipi di spettri luminosi.

Ma c’è di più, perché l’appartamento è disseminato di elettrodomestici ipertecnologici, come il grande frigorifero a due sportelli che di certo rendono più semplice la vita delle due sorelle, ma senza dimenticare quel tocco di “verde”, che non guasta mai. Le pareti delle camere da letto sono dipinte in tonalità che variano dal bianco al crema, con delle decorazioni rosse ispirate ai ciliegi in fiore tipici del Giappone. Ed è altrettanto bella la scelta di inserire nel soggiorno uno spazio luminoso e accogliente dedicato alle piante, di cui ormai possiedono diversi esemplari.

Moda, fotografia ed Eva: le grandi passioni di Matilde e Angelica

Matilde e Angelica sono diventate icone di una moda che abbatte (finalmente) ogni cliché o stereotipo, allontanandosi da quei canoni estetici con cui noi donne in particolare abbiamo sempre dovuto scontrarci. La strada è ancora lunga affinché vengano abbatuti del tutto, ma le due sorelle di certo hanno dato una bella sferzata, portando aria di novità oltre che di incredibile bellezza.

Fonte: MTV / Omnicom Public Relations Group

La moda è il loro mestiere – protagoniste di copertine, servizi fotografici, campagne pubblicitarie, videoclip e cortometraggi -, ma è anche una delle loro più grandi passioni. Basti guardare la grande cabina armadio che hanno fatto realizzare nelle proprie camere da letto, in cui custodiscono gelosamente (e con un ordine invidiabile) gli abiti e gli accessori della propria collezione, o anche la postazione dedicata al make up e ai profumi, vezzo immancabile per due giovani donne della loro età.

Tra le passioni delle sorelle Aureli possiamo annoverare la fotografia e il disegno, la pole dance (hanno fatto installare un palo proprio in camera da letto), ma se c’è una cosa a cui non potrebbero mai rinunciare è la compagnia della loro adorabile cagnolino Eva, che insieme a loro condivide gli ambienti di casa. In particolare il salotto, con l’ampio divano foderato in simil velluto e talmente morbido che è impossibile dire di no a un comodo sonnellino.