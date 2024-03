Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Céline Dion

Nel mondo scintillante delle celebrità, poche storie di case riescono a catturare l’immaginazione quanto quella dell’iconica Céline Dion e della sua affascinante residenza sull‘Île Gagnon, in Quebec. Scopriamo insieme la storia e il fascino di questo straordinario rifugio privato, una dimora che riflette l’eleganza e lo spirito di una delle voci più amate del nostro tempo.

Fonte: Getty Images

La casa da sogno di Céline Dion: il castello Normanno

Situato a pochi chilometri a nord di Montreal, nel distretto di Sainte-Rose a Laval, il rifugio sull’Île Gagnon emerge come una perla rara nel paesaggio canadese. Venduto dopo la scomparsa di René Angélil nel 2016, questa maestosa residenza di ispirazione normanna, estesa su un terreno che accoglieva persino la possibilità di un eliporto, rimane uno dei simboli più tangibili dell’eredità della coppia.

Con un prezzo di partenza fissato a 25,5 milioni di dollari nel 2014, la casa ha rappresentato la proprietà più costosa mai inserita nel mercato immobiliare del Quebec.

L’accesso all’isola, garantito da un breve viale in pietra, introduce in un mondo a parte, una sorta di paradiso bucolico custodito gelosamente da due grandi cancelli e una casetta della guardia, sorvegliata giorno e notte. Oltrepassata la soglia, ci si ritrova immersi in un ambiente da sogno, dove la natura regna sovrana: varietà di querce, pini, aceri si elevano maestosi, mentre la fauna locale, dai pettirossi agli aironi blu, anima il paesaggio con la sua vivace presenza.

Fonte: Getty Images

La villa stessa, un’imponente costruzione di 2.230 metri quadrati, racchiudeva al suo interno un universo di lusso e comfort, dai tappeti persiani ai mobili antichi, dalla porcellana raffinata alla biancheria pregiata, tutto incluso nel prezzo di acquisto.

Nonostante la bellezza incontestabile e il fascino indiscutibile della proprietà, Céline Dion e il suo team hanno affrontato sfide nel trovare acquirenti sia per la residenza sull’Île Gagnon che per le sue proprietà in Florida.

Il prezzo della casa in Quebec è stato ridotto a 25,5 milioni di dollari dal valore iniziale di 29,6 milioni del 2012, un riflesso delle complessità del mercato immobiliare di lusso. Parallelamente, la dimora in Florida ha visto un taglio di prezzo da 72,5 a 62,5 milioni di dollari, segno delle mutate condizioni del mercato e degli interessi degli acquirenti.

Fonte: Getty Images

Céline Dion e la promessa di un ritorno sul palco

In un’epoca in cui le battaglie personali diventano fonte di ispirazione per molti, la storia di Céline Dion assume contorni di particolare rilevanza. Il 30 marzo 2024 la cantante ha celebrato il suo 56esimo compleanno di una delle voci più iconiche della musica internazionale.

Il suo cammino, tuttavia, è stato recentemente segnato da una sfida impegnativa, la lotta contro la sindrome della persona rigida, una malattia autoimmune rara diagnosticata verso la fine del 2022. Questo disturbo neurologico, capace di portare alla progressiva immobilizzazione degli arti e delle corde vocali, non ha tuttavia scalfito l’indomito spirito della cantante.

Il percorso di Céline Dion, contrassegnato da innumerevoli successi e un affetto planetario, si è improvvisamente incrociato con l’ostacolo della sindrome della persona rigida. Nonostante ciò, la determinazione e la resilienza hanno tracciato la rotta della sua navigazione in queste acque turbolente.

Il 16 marzo, in occasione della giornata internazionale dedicata a questa condizione, Céline ha condiviso un messaggio di speranza e determinazione. Affiancata dall’amore incondizionato dei suoi figli René Charles, Nelson e Eddy, e sostenuta da un team medico all’avanguardia, oltre che da una comunità globale di fan devoti, la Dion ha riaffermato il suo impegno a superare la malattia e il desiderio ardente di tornare a esibirsi.