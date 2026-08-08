Chiara Pellacani, cinque ori europei a Parigi nei tuffi: l’emozione di papà Paolo

Paolo Pellacani, giornalista di La7, ha raccontato l'impresa della figlia Chiara, in un mix di professionalità e commozione che rimarrà nella storia

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Chiara Pellacani

Cinque medaglie d’oro che hanno emozionato l’Italia intera, ma di fronte a un traguardo così, c’è un padre che si è commosso ancora di più. Chiara Pellacani ha già scritto una pagina importante dello sport azzurro, conquistando cinque ori europei a Parigi nei tuffi. E a raccontare l’impresa è proprio il papà della tuffatrice, Paolo Pellacani, giornalista di La7, che da Parigi ha seguito i Campionati Europei di Nuoto: è stato proprio lui a riportare da cronista la figlia che entra nella storia.

Chiara Pellacani, il servizio di papà Paolo

“Cara Chiara, tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato”: è con queste parole che Paolo Pellacani, cronista di La7, inizia il suo servizio sulla cinque volte medaglia d’oro Chiara Pellacani agli Europei di Nuoto 2026, in corso a Parigi. Un pezzo speciale, perché a firmarlo non è solo il giornalista, ma anche e soprattutto il papà della tuffatrice azzurra.

“Neanche noi quando eri piccola e rimbalzavi sul divano facendo un salto mortale atterrando sui cuscini, con mamma che si copriva gli occhi per paura che cadessi di testa sul parquet. Sono passati vent’anni e le emozioni sono le stesse, solo che adesso le condividiamo col più ampio palcoscenico europeo”, ha detto Pellacani. Impossibile per lui non lasciarsi andare ai ricordi di fronte a un’impresa così importante, soprattutto quando a compierla è il sangue del tuo sangue.

Pellacani mette da parte per un attimo il distacco da cronista, regalando una pagina di umanità che non può che toccare le corde del cuore degli spettatori. “Sono tuo padre e questo è forse il pezzo più difficile della mia carriera, perché devo frenare l’entusiasmo per quello che sei stata capace di regalarci. Cuore ed emozioni sì, ma per il giornalista ci sono prima le notizie”, spiega.

La reazione di Chiara Pellacani

Così Paolo Pellacani torna ai numeri, raccontando di come Chiara è riuscita a chiudere gli Europei con cinque medaglie d’oro in altrettante finali: gara a squadre, sincro misto dal trampolino da 3 metri, trampolino da 1 metro, trampolino da 3 metri individuale e sincro femminile da 3 metri con Elisa Pizzini.

Nel racconto del giornalista, però, a restare impressa non è l’immagine del podio, né quella delle medaglie o dei punteggi. Il finale riporta tutto alla famiglia. Quel ricordo della bambina che saltava sul divano facendo preoccupare la madre lascia spazio al presente: quello di una figlia che, anni dopo, ha appena concluso una settimana perfetta, regalando una pagina di sport che nessuno potrà mai dimenticare. “Adesso un po’ di vacanze, magari qualche giorno anche con mamma e papà“.

“Ero consapevole del mio valore, ma in questi Europei mi sono resa conto del salto di qualità. Ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi”, ha detto l’atleta romana delle Fiamme Gialle dopo il quinto oro, conquistato in coppia con Elisa Pizzini. Un risultato senza precedenti per una tuffatrice italiana, che ha ricevuto una sorpresa indimenticabile anche dal padre. Tanto che, dopo aver visto il servizio del giornalista, ha detto: ” Mi ha emozionato più questo video che tutte le medaglie vinte”.