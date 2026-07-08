SOS formiche in casa: come eliminarle e prevenire il ritorno. Tutti i rimedi

Hai le formiche in casa e non sai cosa fare? Non andare nel panico! Esistono diversi rimedi (anche naturali) da utilizzare subito.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Come eliminare le formiche in casa facilmente

È un incubo ricorrente per tutti noi: ritrovarsi le formiche in casa e non riuscire a eliminarle. In particolare d’estate questo problema sembra presentarsi con maggiore frequenza e, se non si corre subito ai ripari, il rischio è quello di ritrovarsi l’abitazione infestata dalle formiche e di ritrovarsele ovunque, senza riuscire mai a debellarle.

Cosa significa quando hai le formiche in casa

Il motivo per cui le formiche entrano in casa tua è molto semplice: vanno a caccia di cibo. Possiedono infatti un senso particolarmente sviluppato, ossia l’olfatto, che gli consente di percepire tramite le antenne gli odori.

Non solo briciole o residui zuccherini a terra, le formiche sono attirate anche da altri elementi che rappresentano un rischio per una potenziale invasione. Ad esempio le crepe e le fessure nei muri, ma anche la vegetazione fitta intorno agli edifici, la presenza di perdite d’acqua o ristagni d’umidità.

Per prevenire i loro arrivo, dunque, prima di tutto è importante eliminare le perdite d’acqua, tutte le fonti di cibo e sigillare le crepe e i passaggi. Se le formiche hanno invaso la tua casa la colonia potrebbe trovarsi sotto il pavimento, soprattutto se è di legno, oppure il formicaio potrebbe essere collocato all’esterno, con le formiche pronte a entrare in casa tua solamente per cercare del cibo.

Per scoprire dove è posizionata la colonia non dovrai fare altro che seguire la formica operaia, ossia quella che ha raccolto il cibo. La colonia è distante dalla tua casa? Allora dovrai utilizzare degli stratagemmi per far perdere loro le tue tracce.

In ogni caso va da sè che agire tempestivamente è importantissimo. Le formiche infatti non sono solamente fastidiose, ma rappresentano anche un serio rischio della salute. Andando a caccia di cibo entrano in contatto con gli alimenti, contaminandoli.

Nel loro percorso, d’altronde, possono attraversare luoghi infetti o inquinati come gli scarichi fognari, diventando un veicolo di malattie. Alcune specie di formiche, in particolare la formica di fuoco (Solenopsis spp) può diventare particolarmente aggressiva se disturbata, pungendo e causando dolore e vesciche. In più se il nido si trova in casa potrebbe danneggiare le strutture, creando percorsi di uscita ed entrata.

Come trovare il nido delle formiche in casa

Per capire come individuare il nido dobbiamo prima di tutto capire come si muovono le formiche. Il sistema è semplice: la formica operaia cerca il cibo, muovendosi da sola. Se trova qualcosa che non riesce a trasportare da sola invia alle altre formiche nel nido un impulso, spingendole a raggiungerla.

Per scoprire dove si trova il formicaio dunque non dovrai fare altro che seguire la fila di formiche che si muovono tutte insieme. Solitamente il nido si trova in un luogo preciso, come il battiscopa o la zona sottostante del pavimento. Spesso comunque il formicaio è posizionato all’esterno e le formiche entrano in casa per cercare il cibo

Cosa fare se ho le formiche in casa: rimedi e prodotti

Dunque passiamo alla questione più importante: come eliminare le formiche in casa? Esistono numerosi rimedi e prodotti per debellare questi insetti.

Alcuni ingredienti naturali, ad esempio, sono particolarmente utili per tenere le formiche lontane. Parliamo di succo di limone e aceto, considerati ottimi repellenti per insetti. Puoi spruzzarli sulle superfici oppure usarli per lavare il pavimento nelle zone in cui le formiche sono passate.

Sono utilissime pure alcune spezie come pepe nero, peperoncino, chiodi di garofano o cannella. Le formiche inoltre detestano l’odore che viene emanato da fondi di caffè e menta. Le nonne in passato utilizzavano un rimedio naturale considerato infallibile per eliminare le formiche: versavano del miele in alcune ciotole, lasciandole sul pavimento. Gli insetti arrivavano, attirati dal sapore dolce, restando intrappolati nella sostanza appiccicosa.

Ovviamente non è sempre detto che i rimedi naturali risultino efficaci. In molti casi è meglio utilizzare dei prodotti che si trovano in commercio e che consentono di eliminare le formiche facilmente.

Le esche pronte all’uso, ad esempio, si possono usare in ogni ambiente della casa e consistono in una scatoletta che all’interno contiene dell’insetticida. L’esca va posizionata sempre vicino al formicaio oppure sul percorso delle formiche. Il funzionamento è semplice: le formiche operaie sono attratte dall’insetticida e lo portano poi nel formicaio. In due settimane, solitamente, l’intera colonia verrà eliminata.

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Esistono poi le esche in gel, particolarmente potenti perché arricchite con sostanze zuccherine molto amate dalle formiche. Il prodotto, anche in questo, viene trasportato nel nido dalle formiche operaie e poi condiviso con le larve e la regina, eliminando così tutta la colonia. La protezione offerta dura mesi ed è un prodotto sicuro

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Infine troviamo i repellenti spray che sono pronti all’uso e che si possono spruzzare in pochi secondi, soprattutto quando individuiamo la fila di formiche operaie che si dirigono verso il nido. Ovviamente è importante, quando si utilizzano questi prodotti fare attenzione, soprattutto se si hanno bambini o animali in casa. L’ultima alternativa è rappresentata dalla polvere, ma anche in questo caso è essenziale fare molta attenzione.

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Come prevenire la comparsa di formiche in casa

Dopo aver eliminato le formiche è importante prevenirne la ricomparsa di questi insetti. La prima cosa da fare è quello di eliminare le cause della sopravvivenza e della presenza delle formiche.

Quali sono gli accorgimenti da seguire? Evita innanzitutto di lasciare in giro dei residui di cibo, curando al massimo la pulizia della casa, in particolare delle superfici esposte come mobili della cucina o pavimenti. Se in balcone oppure all’interno dell’abitazione hai delle piante, assicurati che non ci siano afidi. Quando questi insetti compaiono infatti di solito lo fanno anche con le formiche. Chiudi poi tutti i fori da cui potrebbero penetrare le formiche, passando lo stucco sulle crepe.

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