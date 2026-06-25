Troppo caldo per le pulizie a casa? Scegli il robot smart che aspira, lava e asciuga in sconto fino a venerdì. Lo accendi e non ci pensi più

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Il migliore robot aspirapolvere in offerta da comprare

Ammettiamolo: spesso le pulizie di casa sono non solo noiose, ma anche faticose e ci rubano tantissimo tempo che potremmo impiegare per fare altro. Soprattutto con il caldo la voglia di spolverare, lavare i pavimenti o passare l’aspirapolvere è davvero poca. Si suda, si fatica e si finisce per essere solo di malumore.

La soluzione, per fortuna, ce la offrono i Prime Day di Amazon 2026: quattro giorni di sconti riservati agli abbonati Prime, con prezzi pazzeschi e imperdibili su centinaia di migliaia di prodotti per ogni categoria.

Fra questi c’è il robot pavimenti che ha guadagnato più di 4mila recensioni, con commenti entusiastici da parte di chi l’ha provato. Stiamo parlando di Roborock QV 35A, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che ti permette di pulire casa in modo semplice, veloce ed efficace, finalmente senza stress.

Ora, grazie ai Prime Day di Amazon 2026, lo trovi alla metà! Con lo sconto del 50% infatti paghi questo elettrodomestico meno di 300 euro. Un prezzo eccezionale per un vero e proprio affare che sarà disponibile solamente fino alle 23:59 di venerdì 26 giugno quando le offerte dei Prime Day scadranno.

Offerta Robot aspirapolvere Roborock Robot aspirapolvere e lavapavimenti con sistema anti groviglio

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Il robot aspirapolvere più conveniente da comprare ora

Progettato per offrire grandi prestazioni di pulizia, il Roborock QV 35A possiede un sistema di mappatura e una aspirazione potente da 8000Pa che consente di catturare in modo efficace lo sporco. Elimina anche lo sporco più difficile, la polvere, i capelli e i peli di animali su tappeti, angoli e moquette, lasciando le superfici immacolate.

Grazie alla presenza di due spazzole rotanti ad alta velocità permette di rimuovere anche le macchie più difficili dal pavimento, adattandosi in base alle necessità. La spazzola laterale asimmetrica inoltre è dotata di un sistema anti-groviglio, mentre la funzione Reactive Tech permette di rilevare ed evitare gli ostacoli, grazie anche alla creazione di mappe a 360 gradi. La gestione è facilissima, tramite l’app che ti aiuta a pianificare le pulizie e realizzarle come desideri.

Questo modello non è l’unico in offerta firmato Roborock, una garanzia per chi cerca un ottimo robot aspirapolvere. Con i Prime Day di Amazon 2026 infatti puoi accedere a tanti altri prodotti in offerta. Ma non dimenticare di iscriverti al servizio Prime – se non sei ancora membro – per poter usufruire di tutti gli sconti.

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In offerta trovi anche il Roborock Q10 S5, potentissimo e indicato per la pulizia dei tappeti, scontato del 47%. Il Roborock Qrevo Curv 2, progettato per il controllo a distanza, con la possibilità di attivarlo semplicemente con un comando vocale, avviando le pulizie di casa quando vuoi! Anche in questo caso lo scontro è di quasi la metà!

Infine troviamo il Roborock Qrevo S Pro con una stazione tutto in uno, la possibilità di pianificare le pulizie e personalizzarle in base alla stanza. Con i Prime Day di Amazon 2026 lo trovi scontato del 37% e fai un affare!

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