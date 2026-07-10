Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Come eliminare le blatte e non farle più tornare

Le zanzare sono gli insetti più comuni e diffusi nelle nostre case, ma non sono gli unici. Ci sono tantissime specie che possono “infilarsi” nelle nostre abitazioni e tra quelle più comuni troviamo le blatte. Note anche come scarafaggi sono diffuse in tutto il mondo perché sono in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente, soprattutto quello casalingo. Se abbiamo avvistato questi insetti gironzolare per casa allora è arrivato il momento di capire perché sono lì e come liberarcene per sempre.

Perché le blatte entrano nelle nostre case?

Le blatte come la maggior parte degli insetti sono attratte dalle nostre case per una serie di motivi, ma fondamentalmente perché è l’habitat ideale in cui poter vivere e proliferare.

Uno dei principali motivi che spinge gli scarafaggi a rifugiarsi nelle nostre case è proprio la temperatura, infatti, invadono l’abitazione nei mesi estivi perché sono proprio le temperature alte che favoriscono la loro sopravvivenza, ma non dobbiamo abbassare la guardia neanche in inverno. Il tepore tipico delle nostre stanze è un’attrazione irresistibile per le blatte attirate tra l’altro dall’umidità.

Che sia estate o inverno l’utilizzo della doccia, dei lavelli o la formazione della condensa a causa dei piatti che cuciniamo attraggono gli scarafaggi, che amano nascondersi in cucina, nei bagni o in cantina. Insomma in tutti quegli ambienti umidi che gli permettono di riprodursi.

Le nostre case, però attraggono gli insetti e in particolare le blatte anche per un altro aspetto da non sottovalutare: la presenza di cibo. Nonostante siano in grado di resistere a lungo senza mangiare la presenza di spazzatura, briciole o confezioni di cibo aperte costituiscono un richiamo irrinunciabile per loro.

Oltre a queste cause principali che “invitano a nozze” le blatte in casa nostra, c’è da aggiungere un fattore che per noi può essere incontrollabile. Gli scarafaggi possono entrare anche in modo inconsapevole: possiamo essere proprio noi a favorire questo ingresso perché può capitare di introdurle portando una pianta infestata o un cartone proveniente da un luogo in cui erano presenti questi insetti.

Come facciamo a capire se abbiamo le blatte in casa?

Le blatte sono insetti abili a nascondersi a differenza delle formiche che invece sono più visibili. Quindi per capire se hanno colonizzato la nostra casa dobbiamo fare attenzione a piccoli indizi. Il primo segnale, in particolare se siamo alle prese con una vera e propria infestazione, è un odore pungente e dolciastro.

Altro segnale sono i rumori sospetti, visto che sono animali notturni dobbiamo fare attenzione se nel cuore della notte sentiamo crepitii provenienti dalle pareti. Un altro aspetto a cui prestare attenzione è la presenza di residui come escrementi (puntini neri) ma anche ali, zampe o la loro muta che spesso vengono lasciati vicino agli elettrodomestici o alle fessure.

Dove si “nascondono” le blatte nel nostro appartamento

Gli scarafaggi sono animali notturni che amano luoghi stretti e difficili da raggiungere. In generale nel momento in cui decidono di stabilire la loro colonia cercano principalmente luoghi che hanno il giusto mix di buio, umidità, calore e facilità nel reperire il cibo. In pratica dove dobbiamo andare a cercare questi animali? Visto che sono abili nel nascondersi in fessure minuscole uno dei primo posti da controllare sono le crepe nei muri o nei pavimenti, ma anche le fughe tra le piastrelle.

Visto la loro passione per i luoghi umidi, altri posti che spesso decidono di colonizzare sono le tubature e gli scarichi come quelli dei lavandini, delle docce o delle vasche. A questi vanno aggiunti anche griglie di areazione e cantine.

In casa poi ci sono molti luoghi che inconsapevolmente producono calore e che piacciono agli scarafaggi, tra i preferiti troviamo le parti posteriori dei frigoriferi, delle lavatrici, dei forni e di tutto ciò che, azionato, produce calore come le lavastoviglie. Lo stesso vale persino per la parte posteriore delle macchine del caffè elettriche.

Infine, anche se riescono a resistere a lungo senza cibi, comunque hanno bisogno di nutrirsi e le dispense o i mobili sono il luogo perfetto insieme a cartoni e riviste.

Come eliminare gli scarafaggi da casa

Ora che abbiamo capito dove si nascondono e i segnali per comprendere se abbiamo le blatte in casa dobbiamo intervenire per eliminarle. Ci sono diversi rimedi detti “della nonna” per allontanarli. Tra i più diffusi c’è l’utilizzo di oli essenziali come quello alla menta piperita, di eucalipto o tea tree che, sistemati nei punti in cui hanno colonizzato, a causa del loro odore forte li faranno andare via.

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Altrettanto efficaci sono miscele con ingredienti naturali come quella a base di bicarbonato e zucchero, oppure una soluzione formata da acqua e sapone o acqua e ammoniaca. Tutti hanno odori pungenti sgraditi alle blatte.

Oltre ai rimedi tradizionali online esistono diversi prodotti efficaci. I più diffusi sono i gel insetticidi pronti all’uso e che hanno un’azione mirata. Bastano poche gocce posizionate nei punti critici e si avrà un’efficacia rapida e a lunga durata.

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Un’alternativa valida alla formula in gel è quella liquida. In particolare sul mercato esistono molti spray inodore per noi, ma sgraditi agli insetti. Una volta spruzzati dove sospetti ci siano gli scarafaggi, grazie alla loro azione a lento rilascio non solo li allontanerai, ma sarai protetto a lungo. Infatti spesso questi spray vengo usati anche come soluzione preventiva per scongiurare una possibile invasione di blatte.

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Se in casa ci sono bambini o animali, una soluzione sicura è quella di usare le esche. Queste sono piccole scatolette con esche all’interno e hanno una durata di circa 3 mesi.

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Invece se sei alla ricerca di un prodotto totalmente atossico, puoi affidarti alle trappole adesive con esche attrattive, ma non velenose che attirano gli scarafaggi e li intrappolano all’interno.

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Come prevenire la comparsa delle blatte

Prima di correre ai ripari è importante prevenire la presenza degli scarafaggi con poche e semplici regole. Prima di tutto mantieni gli ambienti sempre puliti. Questo vuol dire che devi eliminare briciole o residui di cibo, smaltire spesso la spazzatura e pulire dietro gli elettrodomestici. Se hai perdite in casa riparale ed evita di creare ambienti umidi facendo arieggiare le stanze oppure usando i deumidificatori. Infine se hai notato crepe sui muri o sui pavimenti cerca di sigillarli al più presto e non avrai più blatte in giro per casa.

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