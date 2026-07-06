Scopri come prevenire e trattare i brufoli da sfregamento e sudore in estate. Guida completa con consigli dell'esperto e i migliori prodotti anti-sfregamento.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Creme e gel per ridurre attriti e sfregamenti

Quando fa caldo, molte persone si ritrovano a dover combattere contro arrossamenti, irritazioni e piccoli brufoli che si vengono a creare nelle aree soggette a maggiori attriti. Interno coscia, ascelle, inguine e pieghe cutanee sono le zone più colpite, soprattutto quando caldo, sudore e sfregamento si combinano tra loro. Questa condizione è conosciuta anche con il nome “chafing” e non rappresenta un classico quadro di acne, ma un’infiammazione della pelle generata dalle continue frizioni e dall’umidità. Se trascurato, questo problema può portare a follicoliti, infezioni superficiali e disagio durante i movimenti quotidiani.

Per fortuna, in commercio esistono tutta una serie di prodotti capaci di creare una barriera protettiva per ridurre l’attrito, mantenere la pelle asciutta e proteggerla anche nelle giornate più calde e umide. In questo articolo del magazine di DiLei cercheremo di capire quali sono i migliori prodotti da applicare sulla cute per prevenire e trattare questa problematica estiva.

Brufoli da sfregamento: perché compaiono

I brufoli da sfregamento, al contrario dell’acne, non sono provocati da un eccesso di sebo intrappolato nei follicoli piliferi. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di infiammazioni superficiali della cute, generate dall’azione meccanica di sfregamento della pelle contro altra pelle oppure contro un indumento.

Questa condizione può verificarsi in qualsiasi momento dell’anno; tuttavia, durante l’estate, a causa dell’umidità e del sudore, può venire meno la funzione della barriera cutanea. Per questo si crea una condizione di macerazione dello strato corneo, che rende la pelle più vulnerabile alle microlesioni. A questo possono aggiungersi batteri e microrganismi, che possono portare alla formazione di papule, pustole o veri e propri quadri di follicolite.

Le categorie di persone più soggette a questo fenomeno sono:

Sportivi;

Obesi e persone in sovrappeso;

Coloro che lavorano per molte ore all’aperto;

Chi cammina molto;

Donne in gravidanza;

Persone allettate.

Prodotti per brufoli e arrossamenti da sfregamento: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

La prevenzione in questi casi è fondamentale e, infatti, l’utilizzo di creme e prodotti antisfregamento risulta utile non solo per creare un film protettivo tra le due superfici in attrito, ma anche per idratare e sfiammare la cute. Di seguito sono riportati alcuni degli ingredienti più utilizzati all’interno di queste formulazioni:

Dimeticone

È tra gli ingredienti più utilizzati e più efficaci all’interno delle formulazioni barriera. Questa sostanza, incorporata all’interno del prodotto, agisce facilitando lo scorrimento di una superficie cutanea sull’altra e diminuendo quindi l’attrito. Inoltre, è in grado di resistere bene all’acqua e al sudore e risulta poco occlusiva per i pori.

Amido di riso

Questa sostanza naturale presenta un potere assorbente e lenitivo e, infatti, aiuta a mantenere la pelle più asciutta e a ridurre i fenomeni di macerazione cutanea generati dall’umidità e dallo sfregamento. È particolarmente impiegata all’interno di formulazioni per pelli sensibili o facilmente irritabili.

Vitamina E

Il tocoferolo (o vitamina E) rappresenta uno degli ingredienti antiossidanti più utilizzati all’interno dei prodotti dermocosmetici. Questa sostanza partecipa alla difesa antiossidante delle cellule, contrastando lo stress ossidativo provocato dai raggi del sole e da processi infiammatori localizzati. Inoltre, contribuisce anche al mantenimento dell’integrità della barriera cutanea.

All’interno delle formulazioni utili per prevenire brufoli e arrossamenti da sfregamento dovuti al caldo sono presenti anche tantissime sostanze di origine vegetale o molecole con effetto emolliente e antinfiammatorio. Un mix di sostanze in grado di lenire la cute e preservarne le condizioni di integrità.

I migliori prodotti per brufoli e arrossamenti da sfregamento

Di seguito cinque prodotti disponibili su Amazon per prevenire e combattere i brufoli e i rossori da sfregamento tipici del periodo estivo:

Dermovitamina Filmocare Gel Antisfregamento 100 ml

Tra i prodotti più completi della categoria troviamo sicuramente Dermovitamina Filmocare Gel Antisfregamento. La formulazione utilizza dimeticone, amido di riso e vitamina E per creare una barriera invisibile che riduce l’attrito senza ungere la pelle. L’amido di riso contribuisce ad assorbire l’umidità, mentre la vitamina E svolge un’azione antiossidante e lenitiva. È indicato per sportivi, persone in sovrappeso e per tutte le situazioni in cui lo sfregamento interessa interno coscia, ascelle, inguine o pieghe cutanee.

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Vagisil Gel Antisfregamento con azione anti-odore

Questo gel è pensato per chi desidera una doppia funzione: ridurre lo sfregamento e limitare la formazione di cattivi odori nelle zone soggette a maggiore sudorazione. È particolarmente indicato durante lunghe camminate, trekking, running o giornate molto calde. La consistenza leggera permette un’applicazione rapida senza lasciare residui evidenti sui vestiti. Può rappresentare una buona scelta per chi cerca un prodotto pratico da utilizzare quotidianamente, soprattutto durante i mesi estivi.

Marco Viti Gel Antisfregamento Protettivo resistente all’acqua

Questa formulazione è pensata principalmente per chi pratica attività sportiva intensa. La caratteristica più interessante è la buona resistenza all’acqua e alla sudorazione abbondante, che permette alla barriera protettiva di mantenersi efficace anche durante allenamenti prolungati. È consigliato prima della corsa, del ciclismo, dell’escursionismo o in tutte le attività che comportano movimenti ripetitivi. Rispetto ai prodotti più ricchi, risulta generalmente più leggero e adatto a chi desidera una sensazione asciutta sulla pelle.

Offerta Marco Viti Gel Antisfregamento Protettivo Protezione resistente ad acqua e sudore

SPORTLAB Milano SLIDER Crema Antisfregamento 75 ml

SPORTLAB Milano SLIDER è una crema antisfregamento sviluppata specificamente per gli sportivi e studiata per proteggere la pelle dall’attrito tra pelle e pelle oppure tra pelle e tessuto. La sua formulazione combina pantenolo, vitamina E, allantoina, burro di karité, aloe vera, olio di avocado e olio di mandorle dolci, ingredienti che non solo creano una barriera protettiva, ma aiutano anche a mantenere la pelle morbida, elastica e ben idratata. La formula è inoltre resistente ad acqua e sudore, si assorbe rapidamente senza lasciare residui untuosi ed è pensata per attività come running, ciclismo, trekking, triathlon, padel e sport di lunga durata.

Altrapelle Gel Antisfregamento per irritazioni e protezione della pelle

Questo gel anti-sfregamento è studiato per creare una pellicola protettiva che limita l’attrito nelle zone maggiormente esposte allo sfregamento quotidiano. La texture leggera facilita la distribuzione uniforme del prodotto e permette di vestirsi pochi minuti dopo l’applicazione.

È particolarmente indicato per chi pratica sport, per chi trascorre molte ore camminando o per chi soffre frequentemente di irritazioni durante il periodo estivo.

Offerta Altrapelle Gel Antisfregamento Protettivo Barriera contro attrito, sudore e irritazioni

Come e quando applicare questi trattamenti

Per ottenere la massima efficacia da questi prodotti è necessario applicarli prima che compaiano arrossamenti, brufoli o piccole irritazioni localizzate. Infatti, la maggior parte dei gel e degli stick anti-sfregamento è pensata per agire con una funzione preventiva e creare una barriera invisibile che riduce l’attrito sulla pelle.

Prima di procedere all’applicazione di questi prodotti è bene pulire la cute con un detergente delicato specifico per il problema e asciugarla tamponando, senza strofinare la pelle già sensibilizzata o irritata.

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