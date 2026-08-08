Davanti a un’agenda piena di impegni da affrontare con scarpe nuove, abbiamo trovato i prodotti per prevenire (e curare) le vesciche che salveranno i tuoi piedi e le tue serate

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I prodotti antisfregamento prevengono le vesciche ai piedi

Le scarpe sono croce e delizia di tutte noi: se c’è un modello con cui è stato amore a prima vista non abbiamo nessuna intenzione di rinunciarci a prescindere dal fatto che potrebbe faci male o meno. Questo è vero in qualsiasi periodo dell’anno, ma ancora di più in estate quando sandali, ballerine, scarpe con la zeppa o slingback complice il caldo e i piedi che tendono a diventare leggermene più gonfi, potrebbero far apparire piccole, ma dolorose vesciche.

Se di rinunciare a una scarpa che sta d’incanto con la gonna o un paio di pantaloni non se ne parla proprio, c’è bisogno di ricorrere a un piano d’attacco. O per meglio dire a prodotti che prevengono le vesciche e nei casi in cui è troppo tardi per fare tesoro del detto “prevenire è meglio che curare” a trattamenti che ci alleviano dal dolore ai piedi. Visto proprio il mal di piedi, non dobbiamo neanche uscire di casa per trovare quello che ci serve, online si trovano numerosi prodotti pensati per prevenire o per dire addio alle vesciche.

Come prevenire le vesciche sui piedi

Le vesciche colpiscono indistintamente qualsiasi area del piede perché sono causate da una pressione e uno sfregamento costante che causa delle bolle fastidiose. Queste generalmente si formano sulle dita, sui talloni o sulla pianta del piede: le zone a contatto con le scarpe. Oltre a scegliere la misura giusta e mettere in forma i sandali o le ballerine prima di indossarli, una soluzione efficace è adottare prodotti antisfregamento che creano un film trasparente sulla cute per proteggerla.

Se abbiamo deciso di indossare i sandali o le infradito il piede è molto scoperto e quindi meglio ricorrere a uno stick, uno dei più apprezzati online è quello di Compeed. Facile da applicare proprio per il suo formato in stick, una volta applicato sul tallone o sulle dita le riveste con una sorta di pellicola invisibile che riduce lo sfregamento per ore. Grazie al formato compatto puoi portarlo in borsa e usarlo in ogni momento.

Altrettanto valido è il balsamo di Vanibiss che previene l’attrito tra scarpa e pelle del piede e ha anche un potere idratante grazie alla presenza di olio di cocco, mandorla e miele. In poche parole è perfetto se hai i piedi screpolati.

Vanibiss Balsamo anti vesciche per piedi

Nel caso in cui a fare male sono scarpe come ballerine o slingback allora per prevenire le vesciche puoi provare i cerotti. Quelli di Surfou sono realizzati in gel idrocolloide ultra leggero e flessibile che non irrita perché realizzato in materiale traspirante. I cerotti disponibili in diverse misure si adattano a ogni zona del piede.

Surfou Cerotti anti vesciche per piedi

I prodotti per curare le vesciche sui piedi

Se non hai fatto in tempo a prevenire le vesciche, online ci sono prodotti altrettanto validi per curare le lesioni e farle sparire in poco tempo. Rimanendo sui cerotti, quelli di Kimihome oltre ad avere diverse misure sono realizzati in gel e hanno un’aderenza extra. Così potrai indossarli tranquillamente al mare o in piscina (ma non solo), proteggeranno la vescica grazie all’azione del gel idrocolloide.

Kimihome Cerotti idrocolloidali per vesciche

Altrettanto efficace è la crema di Dermovitamian che oltre ad avere un effetto riparatore rende la cute molto più idratata, merito dell’urea, delle ceramidi e della vitamina E.

Offerta Dermovitamina Crema per vesciche

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